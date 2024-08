L’argent libyen de Sarkozy Dossier

Retrouvez toutes les enquêtes, révélations et émissions de Mediapart depuis 2011 pour comprendre l’une des affaires les plus explosives de la République. À ce jour, sont notamment mis en examen : Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux, Éric Woerth, Thierry Gaubert, ainsi que les intermédiaires Ziad Takieddine et Alexandre Djouhri.