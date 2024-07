L’armée israélienne au bord du gouffre : échecs des services de renseignement et chaos politique (MintPress News)

L'État d’Israël se trouve dans une situation militaire et politique impossible. Pendant des décennies, la pierre angulaire de la défense israélienne a été la croyance universelle en sa capacité de dissuasion, enracinée dans la force et la puissance de son armée invincible et dans l’omniscience de ses agences de renseignement. L’escalade des hostilités le 7 octobre, marquée par le plus grand échec des services de renseignement de l’histoire récente, combinée à une campagne de violence politiquement préjudiciable à Gaza, a brisé ce mythe. Les Forces de défense israéliennes (FDI) n’ont réussi à atteindre aucun de leurs objectifs opérationnels déclarés, laissant Israël vulnérable aux yeux de ses politiciens et de son peuple. Pour rétablir le statu quo régional et concrétiser une vision messianique d’un grand Israël, les puissants ministres d’extrême droite Bezalel Smotrich et Ben-Gvir sont farouchement opposés à un cessez-le-feu à Gaza. Un tel cessez-le-feu offrirait à l’armée un sursis bien mérité et mettrait fin aux hostilités avec le Hezbollah à la frontière nord. Le Premier ministre Netanyahu, qui compte sur ces ministres pour son pouvoir, est désormais entièrement d’accord avec eux après avoir initialement lancé l’idée d’une proposition de cessez-le-feu par l’intermédiaire d’un assistant anonyme au début du mois. Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui avait déjà briefé le premier ministre dans la presse, se range désormais dans la ligne du parti. Il se trouve actuellement à Washington, engagé dans des pourparlers avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin concernant l'invasion imminente du sud du Liban. La situation est prête à dégénérer et il ne semble y avoir aucune issue pour aucune des parties impliquées. Dans notre premier épisode de « State of Play », l’animateur Greg Stoker examine les précédents historiques de l’action militaire israélienne au Sud-Liban, en particulier la guerre de 34 jours en 2006. Il compare ces précédents aux procédures opérationnelles actuelles de Tsahal à Gaza pour prédire la conduite des opérations. d'une opération militaire imminente à grande échelle sur le front nord. Greg Stoker est un ancien Ranger de l'armée américaine qui a mené quatre déploiements de combat en Afghanistan sous l'égide du Joint Special Operations Command de 2009 à 2013. Il possède une expérience pratique dans la collecte et l'analyse du renseignement humain et s'est récemment tourné vers l'activisme anti-guerre et géopolitique. analyse. Alors que la possibilité d’une guerre régionale continue de croître, certains indicateurs suggèrent que des freins existent toujours sous la forme d’une pénurie de munitions et de main-d’œuvre. Ce n’est un secret pour personne que Tsahal connaît une pénurie de munitions – depuis les bombes JDAM jusqu’aux obusiers de 155 mm – en raison de ses excès à Gaza. En outre, le Premier ministre a promis de ralentir le rythme des opérations à Gaza pour se recentrer sur le nord. Tous les indicateurs pointent vers une armée au-delà de ses capacités et un corps dirigeant à la limite de son capital politique. Cependant, la question demeure : le feront-ils ou non ? Rejoignez-nous sur « État des lieux » pour un examen approfondi du potentiel et de la folie de s'engager dans une guerre à grande échelle qui ne peut être gagnée – une guerre qui aura des conséquences de grande envergure et imprévisibles à la fois pour la région et le monde. monde dans son ensemble.





Podcast



* Greg Stoker est un ancien Ranger de l'armée américaine avec une expérience dans la collecte et l'analyse du renseignement humain. Après avoir servi quatre déploiements de combat en Afghanistan, il a étudié l'anthropologie et les relations internationales à l'Université de Columbia. Il est actuellement analyste militaire et géopolitique et « influenceur » des médias sociaux, bien qu’il déteste ce terme.