L’IA fait mentir Google sur son objectif climatique

Le rapport environnemental de Google, en date du mardi 2 juillet, interroge la conviction réelle apportée à son objectif climatique. En 2019, le géant garantissait le « zéro émission nette » à l’horizon 2030. Pourtant, des augmentations de 48% des émissions de CO2 sont aujourd'hui à déplorer, atteignant 14,3 millions de tonnes de CO2. Et ceci serait la conséquence directe de l’usage de l’intelligence artificielle.

L’Agence internationale de l’énergie alerte sur l’augmentation significative de la consommation électrique que va provoquer l’intelligence artificielle générative... Lire la suite