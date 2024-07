La ghettoïsation de Gaza : « bulles » civiles et plans d’administration d’après-guerre (MintPress News)

L'appareil de propagande israélien prépare le public à accepter une déclaration de victoire sur le Hamas et divers groupes de résistance à Rafah, alors que l’armée commence à déplacer l’essentiel de sa capacité opérationnelle et de combat vers le front nord contre le Hezbollah. Cependant, le retrait total de Gaza au vu de l'incapacité de Tsahal à atteindre l'un quelconque de ses objectifs de mission n'est pas politiquement tenable pour une multitude de raisons – la première étant que le Hamas existerait toujours en tant qu'entité à la fois militaire et politique avec un niveau de popularité croissant parmi Palestiniens, selon un récent sondage mené par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes. Comment les départements d’État israélien et américain et leurs groupes de réflexion associés proposent-ils de résoudre ce dilemme ? Comment peut-on poursuivre indéfiniment les combats à Gaza, œuvrer en faveur d'un cessez-le-feu viable et créer le cadre et les conditions d'un futur État palestinien alors que des ministres israéliens visibles et de haut niveau appellent non seulement au nettoyage ethnique de Gaza, mais également à son annexion ? et la colonisation en Cisjordanie ? Ce soir, dans « State of Play », nous examinons un certain nombre de ces plans – tous désespérément irréalisables à des degrés divers – depuis la création de « poches » humanitaires à l’intérieur des cordons militaires jusqu’à l’arrivée à Gaza d’une coalition arabe composée d’États non encore spécifiés à des fins de sécurité et de sécurité. gouvernance. L’un des freins les plus importants à toutes ces propositions est le fait incontournable que le Hamas existera toujours et que la résistance armée ne s’arrêtera pas et n’acceptera pas d’administrateur étranger. Le groupe de réflexion d’extrême droite Misgav appelle donc à une occupation militaire à long terme de Gaza, au moins jusqu’à ce qu’environ les trois quarts du Hamas et du JIP soient détruits. C’est seulement alors qu’une autorité civile pourra être mise en place. Cependant, même si elles sont dégradées de 75 %, les forces de résistance passeront simplement à des opérations de moindre intensité impliquant des pièges, des engins explosifs improvisés (ce que nous voyons déjà) et d’éventuels assassinats ciblés de collaborateurs de quelque vague autorité civile que ces propositions envisagent... Lire la suite