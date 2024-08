Augostinho Neto, le président de l’Angola, et Fidel Catsro, président de Cuba, en 1976, à Conakry (Guinée). © Augusta Conchiglia

Série (2/2) · Après la chute du régime fasciste portugais, le 25 avril 1974, le conflit en Angola s’internationalise. Les États-Unis et l’Afrique du Sud s’allient pour empêcher le MPLA de gagner la guerre face au FNLA et à l’Unita. Grâce au soutien de Cuba, le MPLA infligera davantage de défaites à l’Afrique du Sud et ébranlera le régime de l’apartheid...Lire la suite