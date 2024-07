Le spectre de la dette pèse sur les nouveaux gouvernements en France et au Royaume-Uni (WSWS)

Le spectre de la dette pèse sur les nouveaux gouvernements en France et au Royaume-Uni

Par Nick Beams

WSWS

Le tournant à gauche d’élections françaises ayant vu un large mouvement antifasciste porter un coup aux ambitions du RN (Rassemblement national) de Marine Le Pen de former le prochain gouvernement, et qui ont donné un Parlement sans majorité, pourrait avoir des implications considérables pour les marchés financiers et monétaires dans les semaines à venir.

La première réaction a été une légère baisse de la valeur de l’euro. Il a chuté de 0,3 pour cent mais s'est ensuite stabilisé. Mais les turbulences vécues à l’approche des élections pourraient revenir.

Faisant état du mouvement initial à la baisse, un article de Bloomberg déclare qu'il est le résultat de la forte performance inattendue du Nouveau Front populaire «alors que les traders commençaient à digérer un résultat qu'ils avaient largement balayé il y a quelques jours à peine, et qui a le potentiel de raviver quelques semaines tumultueuses pour les marchés ».

Un problème clé pour les marchés financiers et monétaires est le niveau de la dette française. Le déficit budgétaire français s'élève à 5,5 pour cent du PIB, bien au-dessus des 3 pour cent autorisé par les règles de l'Union européenne. Le Fonds monétaire international a prédit que sans baisse des dépenses ou mesures pour augmenter les recettes, la dette totale pourrait atteindre 112 pour cent cette année.

Le rendement, ou taux d'intérêt, de la dette française à 10 ans, connue sous le nom d'OAT (Obligations assimilables du Trésor), est de 66 points de base (0,66 %) supérieur au niveau des Bunds allemands, considérés comme les plus sûrs. L'écart avait atteint 80 points de base le mois dernier, un niveau jamais vu depuis la crise de la dette souveraine de la zone euro en 2012.

James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez Valeurs Mobilières TD, a déclaré que ce qui avait été un «résultat choquant» pourrait encore aggraver l’écart. «Les marchés de taux ont abordé les élections avec un écart OAT contre Bund en tenant compte d’un scénario de parlement sans majorité, mais avec un parlement sans majorité dirigé par le RN et non par le Nouveau Front Populaire (NFP)».

Au lieu de se voir devenir principal parti du nouveau parlement, le RN est arrivé troisième derrière le parti du président français Macron et le NFP qui a obtenu le plus de sièges.

En mai dernier, avant que Macron ne convoque des élections anticipées, l'agence de notation Standard and Poor's abaissa la note de la dette souveraine française à AA-.

A l'approche des élections, la crainte sur les marchés était qu'un gouvernement, qui dépendait du soutien du RN, n'entreprenne une augmentation des dépenses. Désormais, cette peur a été transférée au NFP.

Vincent Juvyns de JP Morgan Asset Management a déclaré que la valeur des obligations françaises pourrait baisser par rapport à leurs pairs... Lire la suite