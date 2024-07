Législatives 2024. Sondage : RN 190-220 sièges, NFP 159-183, Ensemble 110-135, LR 30-50 (Huffington Post)

Sondage législatives 2024: la majorité absolue du RN s'éloigne grâce au barrage républicain

Yahoo, 03.07.24

...Un « barrage républicain » solide et efficace. Les désistements décidés par la majorité et le Nouveau Front populaire (NFP) après le premier tour des élections législatives pour enrayer l’accès au pouvoir du Rassemblement national (RN) semblent porter leurs fruits et permettraient d’écarter l’hypothèse d’une majorité absolue pour le parti de Marine Le Pen dimanche 7 juillet. Dans notre sondage exclusif Harris Interactive, le RN et ses alliés ne sont plus crédités que de 190 à 220 sièges à l’issue du second tour des législatives. Loin du seuil majoritaire de 289 députés qui aurait permis à Jordan Bardella d’entrer à Matignon.... Lire la suite

Législatives 2024 : ce sondage montre comment les désistements ont fait bouger les rapports de force

Huffington Post, 03.07.24

À quatre jours du scrutin, le RN obtiendrait entre 190 et 220 sièges à l’Assemblée nationale. Le Nouveau Front populaire serait, lui, en mesure d’envoyer entre 159 et 183 députés. Le bloc présidentiel, réuni sous l’étiquette Ensemble, ne compterait plus qu’entre 110 et 135 membres. Enfin, Les Républicains non alliés au RN seraient entre 30 et 50.... Lire la suite