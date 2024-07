Législatives. François Ruffin tire à "boulets" rouges sur Mélenchon

"On a vécu trois semaines dures parce qu'on a un boulet. Vous l'avez entendu. C'est Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon comme obstacle au vote", Ruffin.

Ruffin ne cesse de tirer sur son ancien mentor de LFI sans doute pour assurer sa survie politique et sa réélection à l'Assemblée nationale, Pendant toute la campagne des législatives lancée à la vitesse de l'éclair après la dissolution expresse de l'Assemblée nationale, il n'a eu de cesse de critiquer Mélenchon. Son ire a redoublé lors de l'exclusion de Garrideau, Corbière et Simonet des candidatures investies par LFI. Mais cette fois, à quatre jours du second tour, Ruffin a mis les bouchées doubles. Il a présenté la Méluche comme un "boulet", "un obstacle au vote". Il a déclaré à la cantonale qu'il ne siègerait pas dans les rangs du groupe LFI si il était élu à nouveau député. Il pourra peut-être se consoler avec Corbière et Simonet si ils sont réélus, Garrido semblant plus en difficulté. Mais à trois on ne fait pas un groupe. Bientôt dissous dans le PS ou les Communistes ?