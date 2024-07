Les États-Unis ont envoyé à Israël des milliers de bombes de 900 kgs depuis le 7 octobre (Reuters)

Les États-Unis ont envoyé à Israël des milliers de bombes de 2000 livres depuis le 7 octobre

Article originel : US has sent Israel thousands of 2,000-pound bombs since Oct. 7

Reuters 29.06.24

Entre le début de la guerre en octobre dernier et les derniers jours, les États-Unis ont transféré au moins 14 000 des bombes MK-84 de 900 kgs, 6 500 bombes de 225kgs, 3 000 missiles air-sol à guidage de précision Hellfire, 1 000 bombes de destruction de bunker, 2 600 petites larguesdes bombes de diamètre et d’autres munitions, selon des fonctionnaires, qui n’étaient pas autorisés à parler publiquement... Lire la suite