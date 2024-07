Les États-Unis ont placé leurs bases militaires au deuxième niveau d'alerte le plus élevé avant le sommet de l'OTAN de la semaine prochaine à Washington, qui devrait voir une escalade significative de la participation directe de l'OTAN à la guerre contre la Russie en Ukraine.



Si les responsables américains ont refusé d'expliquer publiquement l'état d'alerte accru, le New York Times rapporte, citant des responsables américains, que cette décision était une réponse aux «menaces du Kremlin concernant l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée sur le territoire russe».

Le Times écrit que «les bases militaires, qui fournissent une formation, des renseignements et d’autres soutiens à l’Ukraine, pourraient être une cible ultérieure logique».

En avril, le gouvernement Biden avait commencé à fournir à l’Ukraine des missiles longue portée ATACMS, d’une portée de 300 kilomètres (186 milles) tout en affirmant qu’ils ne seraient pas utilisés pour des frappes à l’intérieur même de la Russie.

Le mois dernier, le conseiller américain à la Sécurité nationale, Jake Sullivan, a affirmé que les États-Unis autorisaient l’Ukraine à utiliser des armes fournies par les États-Unis pour frapper «n’importe où» à l’intérieur du territoire russe.

Dans les coulisses, CNN a rapporté le mois dernier que les États-Unis s’apprêtaient à lever l’interdiction faite aux sous-traitants militaires de travailler directement en Ukraine sur des contrats militaires américains. La chaîne a rapporté que « permettre à des entrepreneurs américains expérimentés et financés par le gouvernement américain de maintenir une présence en Ukraine signifie qu'ils seront en mesure d'aider à réparer beaucoup plus rapidement les équipements endommagés et de grande valeur.»... Lire la suite