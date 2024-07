Les problèmes s’accumulent dans l’économie russe alors que le gouvernement tente de financer la machine de guerre (WSWS)

Le gouvernement russe est confronté à des problèmes économiques et sociaux croissants suite à la mise du pays sur le pied de guerre (article en anglais). L’an dernier, l’État a augmenté les dépenses militaires et de sécurité jusqu’au montant sans précédent de 40 pour cent du budget national pour 2024. Le Kremlin avait promis «les armes et le beurre», affirmant qu’il financerait à la fois les programmes militaires et les programmes sociaux. Cette stratégie échoue et les inégalités se creusent en Russie, face à un budget insoutenable qui ne peut survivre à l’effondrement de l’ordre mondial... Lire la suite