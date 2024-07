Marie Ndiaye sur les pistes de Maria Martinez

Par jean-pierre thibaudat

Avignon off. Dans « Un pas de chat sauvage », Marie Ndiaye, via une narratrice chercheuse, part à la recherche de Maria Martinez, une chanteuse et danseuse cubaine croisée par Théophile Gautier, Baudelaire et sans doute Nadar. Blandine Savetier et Waddah Saah en signent une haletante version scénique formidablement portée par Nathalie Dessay et Anne-Laure Segla... Lire la suite