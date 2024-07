Moi, Albert Arié, égyptien, juif et communiste (Le Monde diplomatique)

Moi, Albert Arié, égyptien, juif et communiste

Né en 1930 et mort en 2021 au Caire, Albert Arié a accompagné l’histoire de l’Égypte, des derniers feux de la monarchie à l’arrivée au pouvoir des officiers libres sous la conduite de Gamal Abdel Nasser, de l’occupation des Britanniques à l’évacuation de leurs troupes, de la nationalisation de la Compagnie du canal de Suez en 1956 aux mesures socialistes adoptées par le Raïs.

Égyptien de nationalité, français de cœur, internationaliste de conviction, juif de confession, il refusera toujours de quitter son pays, encore plus de s’installer en Israël. Il participe dès son plus jeune âge, aux luttes pour l’indépendance nationale et la justice sociale... Lire la suite