Sans des médias sympathiques, la puissante armée israélienne serait pratiquement inutile dans ses tentatives de nettoyage ethnique de Gaza. Il s’appuie sur un soutien crucial de l’Occident pour son projet, et personne n’est aussi important dans la fabrication du consentement pour Israël que Rupert Murdoch. Le baron de la presse d’origine australienne entretient des liens personnels étroits et étendus avec l’élite politique israélienne et une myriade de relations commerciales avec le pays. Il a utilisé son empire médiatique pour défendre Israël et chanter ses louanges, même au milieu d’une attaque contre Gaza communément condamnée comme génocidaire. En tant que tel, ses avoirs servent effectivement de bras non officiel à la machine de propagande israélienne. La machine Murdoch comprend plus de 100 journaux – certains parmi les plus connus et les plus influents au monde –, ainsi que des dizaines de chaînes de télévision et un formidable empire éditorial. Ce pouvoir lui permet de définir l’agenda politique dans une grande partie du monde. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a affirmé que Murdoch était un « membre non officiel » de son cabinet et qu'il était l'un des quatre hommes les plus puissants du Royaume-Uni... Lire la suite