Un survivant de l’Holocauste dénonce les calomnies sionistes dirigées contre les manifestations anti-génocide (WSWS)

Il a expliqué à ce journaliste la conception de la manifestation de dimanche : «Les musées comme celui-ci font partie de la structure de droite pro-sioniste. Ils endoctrinent le public qui s'y rend, en particulier les étudiants, juifs et non juifs, qui viennent chaque jour, par cars entiers. Ils racontent l'histoire de l'Holocauste et des victimes juives et, à la fin, ils disent que la guerre a pris fin et que les survivants ont créé ce merveilleux État d'Israël, avec de beaux arbres, etc. Et c'est la fin ! La leçon est la tolérance, nous devons nous aimer les uns les autres, etc. Mais ils ne mentionnent jamais les Palestiniens ou la Nakba.

Holocaust survivor Rene Lichtman "Israel is committing war crimes in Gaza. We've got to fight back."

«Ces musées sont des institutions majeures, non seulement dans des villes comme Berlin et Varsovie, mais aussi à Detroit, New York et Washington. C'est tout un système d'endoctrinement des sionistes, de ces gens de droite, qui tentent d'instrumentaliser les souffrances de l'Holocauste. Mais cela ne fonctionne plus auprès de ces jeunes publics. Les spectateurs posent désormais des questions.»

M. Lichtman a été employé comme conférencier pendant 10 ans au Zekelman Holocaust Center, avant d'être récemment licencié pour ses protestations contre le génocide à Gaza. «Lorsque j'étais au musée, j'avais pour ordre de ne raconter que mon histoire et de ne pas aller au-delà, et le directeur général m'a averti plus d'une fois de ne pas sortir des limites fixées», a-t-il déclaré.

Le rassemblement de dimanche aura lieu à la suite du récent rapport de The Lancet selon lequel le nombre réel de morts dans le génocide à Gaza est en fait proche de 186.000, soit plusieurs fois plus élevé que ce qui avait été rapporté précédemment.

Réagissant à la nouvelle, M. Lichtman a déclaré : «Ces chiffres sont incroyables. Pour ma part, je n'ai jamais pu absorber le million et demi d'enfants juifs qui ont péri dans l'Holocauste. Les mots ne peuvent pas décrire cela. Et c'est la même chose aujourd'hui. Sauf que maintenant, nous le faisons au jour le jour. En voyant ces chiffres et ces images, beaucoup sont traumatisés.

«Dans les tweets que vous venez de lire, ils ne mentionnent pas les 186.000 civils morts à Gaza. Ils diront que tous ces gens sont des terroristes ou des boucliers humains. Ce sont les excuses. Mais au niveau international, plus personne n'y croit. Israël et les États-Unis sont considérés comme des criminels de guerre, ce qu'ils sont. C'est pourquoi, lorsque ces personnes font de tels commentaires, j'éprouve un tel dédain et un tel mépris pour elles. Ils disent ces choses pour obtenir un chèque de l'AIPAC. Ce qu'ils font, c'est justifier un génocide !»

Il a poursuivi : «Ces chiffres, nous devons nous rappeler que chacun d'entre eux est un être humain. Pour moi, il faut replacer chaque jour dans le contexte de ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire ce massacre quotidien. Dans ce contexte, je ressens un sentiment d'urgence, je sens que je dois faire plus.

«Je me souviens des manifestations contre la guerre du Viêt Nam, de Kent State [...] Si vous voulez faire quelque chose d'important, vous devez vous attendre à la répression. Si vous mettez cela dans le contexte de la violence qui règne à Gaza, ce n'est rien. Ce n'est rien comparé au fait de voir toute sa famille se faire exploser par Biden et Bibi.»

M. Lichtman a déjà soutenu la manifestation du 24 juillet à Washington, à l'appel du Parti de l’égalité socialiste, du Mouvement international des jeunes et des étudiants pour l'égalité sociale et de l'Alliance ouvrière internationale des comités de base, le jour où Netanyahou s'adressera à une session conjointe du Congrès. «Tout ce qui permet de démasquer les impérialistes et ce que Biden fait avec Netanyahou est une très bonne chose», a-t-il déclaré. «Ce sont les architectes du génocide. Les gens devraient y aller, vous ne pouvez pas demeurer spectateurs.»

(Article paru en anglais le 9 juillet 2024)