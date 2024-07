Une base aérienne a accueilli un tournoi de golf de bienfaisance pour les néo-nazis ukrainiens Article originel : Air Force base hosted charity golf tournament for Ukrainian neo-Nazis Medium

Trois semaines avant que Trump et Biden ne se disputent leurs parties de golf respectives lors du débat présidentiel de jeudi dernier, la base aérienne « The Courses at Andrews » a organisé un tournoi de golf de bienfaisance pour les anciens combattants ukrainiens blessés du mouvement néo-nazi Azov.

Note de la rédaction : l’article suivant a été initialement publié par Moss Robeson sur Medium.com.

La base interarmées d’Andrews, située à 15 milles au sud-est de la Maison-Blanche dans le comté de Prince George, dans le Maryland, abrite l’Air Force One et trois terrains de golf de 18 trous depuis longtemps privilégiés par les présidents étatsuniens et les membres du Congrès. Les fascistes commencent une nouvelle tradition sur le vert... Lire la suite