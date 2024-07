Victoire de la gauche française : un coup dur pour la diplomatie israélienne (MintPress News)

Le parti d’extême droite a subi une défaite significative aux élections françaises du week-end, et les responsables des corps diplomatiques israélien et français critiquent la conduite du ministre de la Diaspora, Amichai Chikli, pendant la campagne électorale française. Depuis que le président français Macron a convoqué des élections anticipées, le ministre Chikli a publiquement et vocalement soutenu Marine Le Pen et son parti d'extrême droite, le Rassemblement national, affirmant que Le Pen en tant que présidente serait « excellente pour Israël » et ajoutant que Netanyahu était de le même avis . Cependant, lorsqu'il est devenu clair dimanche qu'une alliance de partis de gauche avait été victorieuse, Chikli a posté sur X que le leader du Nouveau Front populaire, Jean-Luc Mélenchon, était « la version française de Jeremy Corby, un haineux d'Israël ». de cœur et d’âme qui ont refusé de condamner les événements du 7 octobre et de qualifier le Hamas d’organisation terroriste. » Comme on peut l'imaginer, cette conduite a porté atteinte aux relations franco-israéliennes, un responsable israélien qualifiant le comportement du ministre de la Diaspora de « bombe diplomatique ». Ils ont pris ce faux pas suffisamment au sérieux pour inciter le ministre des Affaires étrangères Israel Katz à répondre que « Israël n’intervient pas dans les élections en France et respecte la démocratie française – tout comme nous attendons des autres pays qu’ils respectent la démocratie israélienne ». Ce drame, bien moins scandaleux que d’autres gaffes diplomatiques entourant la guerre Israël/Gaza, est néanmoins significatif dans la mesure où la reconnaissance de l’État palestinien était une promesse centrale du Nouveau Front populaire lors de sa campagne. Ce parti politique sera désormais une force vocale au sein du Parlement français s’il parvient à rester uni et renforcera encore la normalisation socioculturelle de l’idée d’un État palestinien dans toute l’Europe. La France est communément considérée comme l’un des quatre grands d’Europe occidentale, avec l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni – les principales puissances européennes et les seuls pays de l’UE représentés individuellement en tant que membres à part entière du G7, du G8 et du G20. Par conséquent, l’inquiétude d’Israël quant à la perte du soutien français est aiguë et pourrait être le signe d’un futur échec en cascade du soutien unilatéral européen à son action militaire à Gaza et au Sud-Liban. Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février 2022, les pays de l’OTAN ont présenté un front globalement uni en termes de financement des guerres étrangères et de sanctions internationales. Cependant, la réaction mondiale imprévue et sans précédent contre la violence militaire israélienne à Gaza et la prise de conscience massive qui a suivi de l’ingérence israélienne dans les gouvernements euro-américains ont contribué à un grand événement de polarisation parmi les électeurs occidentaux. L’avenir est difficile à prédire, mais une chose est sûre : l’ère des politiques de compromis est révolue. L’Occident collectif connaîtra des conflits internes croissants à cause de ces conflits, mettant en lumière nos échecs sociétaux, nos différences de classe, le mensonge apparent de la démocratie représentative et la perpétuation de conflits qui ne rapportent absolument rien au citoyen moyen. La gauche est-elle en hausse ? Les États-Unis, toujours à toute épreuve dans leur soutien à Israël, seront-ils finalement en désaccord avec les puissances européennes ? Rejoignez-nous ce soir sur State of Play sur Mint Press News pour examiner la fragmentation accélérée du monde transatlantique.

