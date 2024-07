Washington fait face à la défaite en mer Rouge (ICH)

Les Houthis ont accepté de mettre fin à leurs attaques contre le trafic commercial en mer Rouge si Israël autorise la livraison d’aide humanitaire aux Palestiniens. Ce n’est pas seulement une proposition raisonnable, c’est une politique qui est appuyée par la grande majorité des gens dans le monde.



En juin, la Defense Intelligence Agency (DIA) a publié un rapport soulignant l’impact des attaques houthies sur la navigation commerciale en mer Rouge. Le rapport est un compte rendu dévastateur de l’incapacité de Washington à protéger les corridors de transit critiques dans l’un des cours d’eau les plus importants du monde. La coalition navale improvisée de l’administration Biden, baptisée Operation Prosperity Guardian, n’a pas seulement été incapable d’assurer un passage sûr pour les transporteurs commerciaux en mer Rouge, elle a en fait empiré les choses. Les Houthis ont affiné leurs opérations militaires tout en ajoutant des armes létales à leur arsenal. En bref, les Houthis ont montré qu’un groupe disparate de militants peut imposer des sanctions coûteuses à leurs ennemis en mettant en œuvre des stratégies asymétriques qui minent « l’ordre fondé sur des règles ». Voici un extrait du rapport de la DIA :

À la mi-février, le transport de conteneurs par la mer Rouge avait diminué d’environ 90 % depuis décembre 2023; le transport maritime par la mer Rouge représente habituellement environ 10 à 15 % du commerce maritime international.

Les routes de navigation alternatives autour de l’Afrique ajoutent environ 11000 miles nautiques, 1 à 2 semaines de temps de transit et environ 1 million de dollars en coûts de carburant pour chaque voyage. Pour de nombreuses compagnies maritimes, les coûts combinés des primes d’équipage, de l’assurance contre les risques de guerre (environ 1 000 % de plus que les coûts d’avant-guerre)…

À la mi-février, les primes d’assurance pour les transits de la mer Rouge ont augmenté de 0,7 à 1,0 % de la valeur totale d’un navire, comparativement à moins de 0,1 % avant décembre 2023 ( Houthi Attacks Placing Pressure on International Trade, DIA)



C’est un rapport choquant. Selon la propre analyse du gouvernement, la politique de Biden sur la mer Rouge a été un échec lamentable. Le transport par conteneurs a diminué de 90 %, tandis que les primes d’assurance, les coûts de ravitaillement et les « milles supplémentaires » ont grimpé en flèche. Il n’y a aucune trace d’optimisme dans tout le rapport. Les Houthis ont essentiellement atteint tous leurs objectifs stratégiques alors que l’ingérence de Washington n’a rien accompli.

Étonnamment, les journalistes de Business Insider ont tiré la même conclusion que la DIA, à savoir que les Houthis ont manœuvré l’oncle Sam à chaque tournant. Voici un extrait d’un récent article de BI :

Les Houthis se sont avérés être un ennemi rusé et redoutable. Cinq mois après les frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis pour « perturber et dégrader » leurs capacités, les militants continuent de faire des ravages. Ils forcent régulièrement la force opérationnelle dirigée par les États-Unis à intercepter leurs missiles, leurs bateaux bombardiers et leurs drones volants qui ont transformé les voies de navigation dans la mer Rouge et le golfe d’Aden en un corridor dangereux et mortel.

Les Houthis ont frappé plusieurs navires au cours de la dernière semaine, et les responsables étatsuniens disent que ces attaques ne devraient pas prendre fin de sitôt, ce qui soulève des préoccupations que les États-Unis sont coincés dans une impasse coûteuse et insoutenable.

Les Houthis ont réussi à entraîner Washington dans un conflit prolongé, coûteux, épuisant les ressources et entraînant des coûts d’expédition beaucoup plus élevés. Bien qu’aucun navire de guerre américain n’ait été touché, les États-Unis doivent supporter les coûts financiers croissants et l’usure de leurs navires de guerre. Les navires de guerre de la marine américaine sont coincés dans une bataille de la mer Rouge qu’ils ne peuvent pas combattre éternellement, Business Insider.



Les Houthis ont essentiellement fermé la navigation commerciale à travers l’un des goulots d’étranglement de transit les plus importants du monde et les États-Unis sont incapables de faire quoi que ce soit à ce sujet. Quelqu’un n’aurait-il pas pu anticiper ce scénario avant que Biden déploie impulsivement une flottille navale en mer Rouge ?... Lire la suite