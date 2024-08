Il y a vingt ans en Côte d’Ivoire, entre le 6 et 9 novembre 2004, l’armée française a ouvert le feu à de nombreuses reprises sur des civils, provoquant la mort de 90 personnes selon Abidjan, « une vingtaine » d’après Paris. Un tel événement n’était pas arrivé depuis l’époque coloniale. Masquait-il une tentative de coup d’État ou a-t-il « seulement » été le résultat d’une gestion politico-militaire catastrophique ? Retour en quatre volets sur l’un des épisodes les plus troubles et tragiques de l’histoire récente des relations France-Côte d’Ivoire, qui a marqué durablement le continent africain.