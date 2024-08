Abraham Oghobase. « Le corps africain est dévalorisé » Le corps africain et la mondialisation (Afrique XXI)

Abraham Oghobase. « Le corps africain est dévalorisé » Le corps africain et la mondialisation (4)

Afrique XXI, 12.08.24



De l’esclavage à nos jours, le corps des Africains a toujours servi les intérêts du capitalisme mondial. Des Marocains vêtus de copies de marques de luxe occidentales aux « migrants économiques » rejetés par la mer ou exploités en Europe, en passant par les déchets industriels déversés par l’Occident et triés à mains nues... Des artistes expliquent leur travail à travers une de leurs œuvres et confient leur rapport à cette mondialisation asymétrique.... Lire la suite