Arrestation de Pavel Durov : la France, médaille d’or du détournement de procédure

Encrochat, SkyECC et maintenant, Telegram. Aux yeux du monde, la justice et les équipes d’enquête françaises se sont distinguées ces dernières années par d’intenses coups de butoir contre les services de messageries sécurisées et leurs créateurs. Le fait que la France soit à chaque fois l’origine des poursuites ne doit rien au hasard mais procède, selon nous, d’une conception liberticide de la notion de complicité.

Dans le dernier état, c’est donc l’arrestation et la mise en examen de Pavel Durov, créateur et dirigeant de la célèbre messagerie Telegram, qui a défrayé la chronique judiciaire.

Alors que ces messageries existent dans la plupart des pays du monde, le fait que la France soit à chaque fois l’origine des poursuites ne doit rien au hasard mais procède, selon nous, d’une conception profondément liberticide de la notion de complicité.

À l’heure où notre pays présente, dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le visage de l’ouverture, des Lumières, de la Révolution et des droits de l’Homme, il nous revient à nous, avocats, de dénoncer ses errements.

En effet, dès la première enquête, les autorités judiciaires françaises ont autorisé des mesures d’investigations particulièrement intrusives (perquisitions, captation des données sur un serveur) en considérant que l’on pouvait désigner comme complice de tous les actes facilités par l’utilisation d’une messagerie sécurisée toute personne qui met à disposition le service de messagerie en question.

C’est ce raisonnement, qui rattache peu ou prou les responsables de la messagerie à la criminalité organisée, qui avait déjà permis à la Justice d’autoriser la pénétration d’un data center et l’installation d’un dispositif de captation des données échangées par l’ensemble des utilisateurs d’Encrochat, sans pour autant que des délits en cours de commission n’aient été précisément identifiés.

Les magistrats français pointaient alors que « le système Encrochat était utilisé exclusivement à des fins criminelles » et que « les revendeurs avaient connaissance de l’utilisation criminelle qui était faite de ces téléphones ».

On peut cependant affirmer que tel n’est pas le cas de Telegram qui permet à travers le monde, notamment à des journalistes et à des opposants politiques dans des régimes autoritaires, d’échanger en toute sécurité.

Plus dérangeant encore, plusieurs années plus tard, la procédure dirigée contre Encrochat n’a, à notre connaissance, donné lieu à aucune poursuite contre ses responsables.

Le mal est cependant fait, la mise au clair des données récupérées grâce à cette procédure ayant d’ores et déjà permis une multitude de poursuites incidentes en France et à l’étranger. Europol a d’ailleurs communiqué des chiffres impressionnants d’arrestations (plus de 6500) et de saisies liées à l’exploitation des communications obtenues, nous l’affirmons, par un détournement de procédure.

La liste des infractions pour lesquelles Pavel Durov est mis en examen, rendue publique par communiqué du Procureur de la République de Paris, fait toutefois de nouveau apparaître la complicité de plusieurs délits allant du trafic de stupéfiants à la diffusion d’images pédopornographiques.

Le tableau suivant (dans lequel figure en gras les faits commis à titre principal par des utilisateurs de Telegram) permet de constater qu’il s’agit sans surprise des faits qui font encourir à son président les plus lourdes peines, et de très loin.

Si c