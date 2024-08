Avec l’Iran dans leur mire, les États-Unis envoient des navires de guerre au Moyen-Orient (WSWS)

Le gouvernement Biden a aggravé la menace d’une guerre régionale au Moyen-Orient en envoyant des navires de guerre vers la Méditerranée orientale, alors que les tensions montent à la suite de l’assassinat par Israël de dirigeants du Hezbollah et du Hamas au Liban et en Iran à la fin du mois dernier.

Le porte-avions de classe Nimitz USS Abraham Lincoln en formation durant les exercices Rim of the Pacific, le 28 juillet 2022 [Photo: Canadian Armed Forces photo by Cpl. Djalma Vuong-De Ramos]

Lors d’un appel téléphonique dimanche, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré au ministre israélien de la Défense Yoav Gallant qu’il avait ordonné au groupe d’attaque du porte-avions USS Abraham Lincoln, qui est équipé de chasseurs à réaction F-35C, d’accélérer son transit vers le Moyen-Orient. Il s’ajouterait aux capacités du groupe d’attaque du porte-avions USS Theodore Roosevelt qui se trouve déjà dans la zone de responsabilité du Commandement central (CENTCOM).

Austin a également ordonné au sous-marin lanceur de missiles guidés USS Georgia (SSGN 729) de rejoindre la région CENTCOM, une zone de 4 millions de kilomètres carrés au Moyen-Orient, peuplée de plus de 560 millions d’habitants et située entre les commandements européen, africain et indopacifique de l’armée américaine.

Dans un communiqué du Pentagone publié après l’appel téléphonique, Austin «a réitéré l’engagement des États-Unis à prendre toutes les mesures possibles pour défendre Israël et a noté le renforcement du dispositif et des capacités militaires des États-Unis dans tout le Moyen-Orient à la lumière de l’escalade des tensions régionales».

Révélant les objectifs géostratégiques qui sous-tendent l’escalade avec l’Iran, le groupe d’intervention Lincoln se trouve actuellement près de la mer de Chine méridionale et il lui faudra environ deux semaines pour atteindre le Moyen-Orient, selon des responsables du Pentagone. Les porte-avions Lincoln et Roosevelt sont à propulsion nucléaire et peuvent transporter des dizaines d’avions de chasse. Selon la marine, le sous-marin lanceur de missiles guidés USS Georgia peut transporter plus de 150 missiles Tomahawk.

Un responsable anonyme du Pentagone a confié lundi au Washington Post que le destroyer USS Laboon est arrivé dans la zone après avoir traversé le canal de Suez depuis la mer Rouge. Le destroyer, qui dispose d’une batterie de missiles surface-air et de missiles de croisière Tomahawk ainsi que de roquettes anti-sous-marines, rejoindra une flotte de navires avec des matelots et des marines dans une force opérationnelle entraînée pour les opérations d’évacuation.

Lundi, le conseiller en communication pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes que le président Biden avait été en contact téléphonique avec ses homologues du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France et de l’Italie pour discuter de la situation.

Les puissances impérialistes ont publié une déclaration commune hypocrite à l’issue de cet appel: «Nous avons appelé l’Iran à renoncer à ses menaces permanentes d’attaque militaire contre Israël et nous avons discuté des graves conséquences pour la sécurité régionale d’une telle attaque.»

Au cours de la conférence de presse, Kirby a précisé le rôle d’Israël en tant que chien d’attaque des impérialistes dans la région: «Les Israéliens pensent qu’il est de plus en plus probable que l’Iran et ses mandataires lancent une attaque dans les jours à venir. Nous partageons cette inquiétude et nous nous coordonnons donc avec Israël et d’autres partenaires dans la région.» Kirby a ajouté que les services de renseignement américains pensaient qu’une attaque pourrait avoir lieu cette semaine.

Des responsables américains anonymes ont déclaré au Wall Street Journal que les services de renseignement montraient une évolution des positions des forces iraniennes. Toutefois, le responsable a ajouté que «l’identification du déplacement des moyens militaires ne fournit pas suffisamment d’informations pour déterminer le moment d’une attaque potentielle», selon le reportage du Wall Street Journal.

Par ailleurs, le quotidien de référence Times of Israel avait précédemment rapporté que le gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou pourrait mener une attaque préventive contre l’Iran afin d’empêcher une attaque contre Israël. Selon le reportage, «les principales agences de renseignement israéliennes, le Mossad et le Shin Bet, ainsi que leurs chefs respectifs, David Barnea et Ronen Bar, ont participé à une réunion convoquée par Netanyahou, à laquelle ont également assisté le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le chef d’état-major de Tsahal, Herzi Halevi».

Le gouvernement israélien a perpétré deux assassinats majeurs qui visaient à provoquer un conflit avec l’Iran. Le 30 juillet, le régime israélien a assassiné le principal commandant militaire du Hezbollah, Fuad Shukr, lors d’une frappe aérienne à Beyrouth. Le lendemain, Israël a tué le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, à l’aide d’une bombe téléguidée. L’assassinat de Haniyeh, le chef du Hamas impliqué dans les négociations du cessez-le-feu sur le génocide de Gaza, démontre qu’Israël n’a pas l’intention de mettre fin à son nettoyage ethnique des Palestiniens de l’enclave.

Après un appel téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Sholz lundi, le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que son pays avait «le droit de répondre» à toute agression et que «l’Iran ne cédera jamais à la pression, aux sanctions et à l’intimidation et considère qu’il a le droit de répondre aux agresseurs conformément aux normes internationales».

Dans un discours prononcé la semaine dernière, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré que son groupe était certain de riposter, mais en son temps. Il a déclaré: «Leur gouvernement [israélien], leur armée, leur société, leurs colonies et leurs occupants attendent tous», et l’attente fait «partie de la punition».

Israël a placé ses forces armées en état d’alerte, déclarant que ses services de renseignement observaient des préparatifs de la part de l’Iran et du Hezbollah en vue de mener des attaques. Yoav Gallant a déclaré: «Nous sommes vigilants et prêts à intervenir.»

Lundi, le commandant de l’armée de l’air israélienne, le général de division Tomer Bar, a donné un ordre interdisant aux membres de l’armée de voyager à l’étranger. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que la directive s’appliquait aux officiers de carrière et aux sous-officiers, mais pas aux conscrits.

Le génocide à Gaza, au cours duquel 186.000 personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, ont été tuées en dix mois, donne un aperçu du type de barbarie que le régime israélien mettra en œuvre dans une guerre contre l’Iran ou le Liban avec des armes et des technologies militaires américaines. En fait, Israël a profité des tensions régionales pour porter ses meurtres de masse de Palestiniens à de nouveaux sommets de criminalité avec ses trois frappes aériennes sur l’école Tabeen dans la ville de Gaza samedi, où 6.000 personnes déplacées étaient abritées.

La réaction des gouvernements de Biden et de Netanyahou, qui ont immédiatement intensifié leur présence et leurs préparatifs militaires, signifie qu’ils cherchent tous deux à étendre la guerre. Les dirigeants de l’impérialisme américain – les démocrates Joe Biden et Kamala Harris – coordonnent le génocide contre les Palestiniens de Gaza avec Israël depuis le début et c’est un élément clé de leurs préparatifs pour une guerre à l’échelle de la région visant l’Iran.

Derrière la folie de provoquer une guerre avec l’Iran, un pays de 89 millions d’habitants doté d’une puissance militaire considérable, dont un million de soldats, réside la profonde crise économique, sociale et politique du gouvernement américain. Comme ils l’ont fait au cours des trois dernières décennies, les États-Unis cherchent à compenser leur déclin précipité en tant que première puissance capitaliste mondiale par les méthodes de la force militaire impérialiste. Cette campagne d’hégémonie mondiale est également à l’origine de la guerre par procuration menée par les États-Unis en Ukraine contre la Russie.

(Article paru en anglais le 13 août 2024)