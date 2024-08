Avec le soutien des États-Unis, Israël étend le génocide de Gaza à la Cisjordanie (WSWS)

Israël a lancé une nouvelle phase de son opération de nettoyage ethnique en Palestine, ciblant la Cisjordanie.

Mardi et mercredi, des centaines de soldats israéliens, accompagnés de véhicules blindés et de bulldozers, soutenus par des drones et des hélicoptères, ont lancé le plus grand raid en Cisjordanie occupée depuis deux décennies, ciblant les villes et les camps de Jénine, Tubas et Tulkarem.

La ville de Jénine, qui compte 39.000 habitants, a été encerclée et bouclée, et les forces israéliennes ont bloqué l'accès aux hôpitaux dans toute la Cisjordanie. Les médias israéliens ont rapporté que l'attaque contre la Cisjordanie durerait plusieurs jours, et que le nombre de morts devrait continuer à augmenter.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a clairement indiqué que l'objectif était le nettoyage ethnique de la Cisjordanie : « Nous devons régler le cas de la menace tout comme nous réglons le cas de l'infrastructure terroriste à Gaza, y compris l'évacuation temporaire des résidents palestiniens. »

L'objectif de cette opération, comme celle du génocide de Gaza, est de tuer autant de Palestiniens que possible, de les déplacer de leurs maisons et de leurs villages, dans le but d'annexer officiellement les terres qu'Israël occupe illégalement depuis 1967. En juillet, la Cour internationale de justice a statué que l'occupation israélienne des territoires palestiniens, y compris Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, était illégale.

L'assaut israélien sur Gaza, qui dure maintenant depuis 10 mois, a créé un cauchemar pour sa population. Selon les chiffres officiels, plus de 40.000 personnes sont mortes et 10.000 autres sont présumées disparues sous les décombres. Le bilan officiel comprend 17.000 enfants.

Une fois que l'on ajoute les victimes de la famine et de la maladie imposées délibérément par Israël, le nombre réel de morts pourrait être de 186.000 ou plus, selon une estimation publiée dans la revue médicale The Lancet le mois dernier.

Le reste de la population de Gaza, dont la plupart ont été forcés de fuir à maintes reprises, fait maintenant face à des ordres d'évacuation israéliens couvrant 89 pour cent du territoire. Le territoire sur lequel la population est entassée ne fait que 41 kilomètres carrés, sans aucune infrastructure pour fournir de la nourriture, de l'eau courante ou des installations sanitaires.