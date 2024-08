Colon (Afrique XXI)

COLON UN JOUR...

LE 20 AOÛT, DANS UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE écrit au vitriol, quatre experts de l’ONU se sont dits alarmés par « la situation du peuple autochtone kanak dans le territoire non autonome de Nouvelle-Calédonie ». Ces experts sont José Francisco Calí Tzay, rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, Gina Romero, rapporteuse spéciale sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression, Ashwini K.P., rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, et Irene Khan, rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression.

Leur constat est accablant pour la France. En voici des extraits :

La situation dans le territoire non autonome de Nouvelle-Calédonie reste extrêmement volatile et incertaine. Nous sommes très préoccupés par l’absence de dialogue, l’usage excessif de la force, le déploiement continu des forces militaires et les rapports continus de violations des droits de l’homme qui ont ciblé des milliers d’Autochtones Kanaks pour avoir pris part à des manifestations depuis mai 2024. […] Le manque de retenue dans l’usage de la force contre les manifestants Kanaks, et le traitement exclusivement répressif et judiciaire d’un conflit dont l’objet est la revendication par un Peuple Autochtone de son droit à l’autodétermination, est non seulement anti-démocratique, mais profondément inquiétant pour l’État de droit. […]

Nous sommes particulièrement préoccupés par les allégations de violences à caractère raciste commises par des milices armées, qui ont causé la mort de 3 manifestants Kanaks. […] Nous sommes également préoccupés par certains développements qui montrent une tentative de démanteler l’Accord de Nouméa [signé en 1998], feuille de route du processus de décolonisation. La consultation sur la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie s’est tenue le 16 décembre 2021 en pleine épidémie de COVID-19 et en plein deuil coutumier observé par le Peuple Kanak, malgré l’opposition des autorités et des organisations coutumières Kanakes. Cette consultation a été marquée par un taux d’abstention exceptionnel de plus de 43 %, remettant en cause la légitimité même de cette consultation. L’Assemblée nationale française a adopté le 14 mai 2024 un projet de loi modifiant le corps électoral, faisant sauter l’un des fondements de l’Accord de Nouméa, qui est précisément le gel du corps électoral en Nouvelle Calédonie. […]