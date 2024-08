De Fight the Power à Work for It : Chuck D, Public Enemy et comment la CIA a neutralisé le rap (MintPress News)

À la surprise de beaucoup, le légendaire rappeur et activiste Chuck D est apparu à la Maison Blanche au début de l’été, annonçant qu’il s’associait à YouTube et au Département d’État d’Antony Blinken pour devenir l’un des « ambassadeurs mondiaux de la musique » de Washington – un rôle directement calqué sur les efforts déployés par Washington à l’époque de la guerre froide pour utiliser les arts pour inspirer un changement de régime soutenu par les États-Unis en Europe de l’Est, et pour utiliser les tournées musicales comme couvertures que la CIA pourrait utiliser pour assassiner des dirigeants étrangers. Parmi une foule d’artistes comprenant Herbie Hancock, Armani White, BRELAND, Denyce Graves, Grace Bowers, Jelly Roll, Justin Tranter, Kane Brown, Lainey Wilson et Teddy Swims, le leader de Public Enemy était au centre de la scène, se tenant directement à la droite de Blinken, et a été le premier artiste dans la salle mentionné par le secrétaire d’État, gagnant une salve d’applaudissements de la part des journalistes et des dignitaires présents. « Je voudrais remercier tout le monde au Département d’État américain et aussi YouTube de m’avoir invité à être l’ambassadeur mondial de la musique des États-Unis », a-t-il déclaré . Tout cela est bien loin des débuts et de l’image extérieure de Chuck D.. Le rappeur et auteur de chansons telles que « Fight the Power » et « Rebel Without a Cause » a utilisé à la fois l’esthétique et le message du Black Panther Party dans ses performances et a été vu comme Malcolm X avec un micro. Il cite les Panthers et Malcolm X comme des influences pendant ses années de formation. « J’étais dans le programme de déjeuner des Black Panther », a-t-il déclaré au podcast Historic.ly. Ainsi, pour un artiste, passer d’une revendication sans vergogne du pouvoir noir à un soutien enthousiaste du pouvoir de l’État est une pilule amère à avaler pour ses millions de fans... Lire la suite