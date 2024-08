Des avertissements terribles alors que les colons suprémacistes en Israël prennent le contrôle (MoA)

Des avertissements terribles alors que les fascistes d’Israël ont pris le contrôle Article originel : Dire Warnings As Israel's Fascists Have Taken Over The Rein Moon of Alabama, 23.08.24 Alastair Crooke est un ancien agent du MI6 et négociateur de la libération des otages au Moyen-Orient. Il connaît très bien Israël. Crooke a récemment écrit beaucoup sur les changements internes en Israël. Les colons suprémacistes ont pris le dessus : Une secte de droite eschatologique détient désormais la majorité au sein du cabinet – et dispose d’une milice vigilante prête à attaquer l’establishment militaire, ainsi que l’État israélien. Personne n’a été arrêté pour l’attaque et la prise de contrôle des deux bases. Ils n’osent pas. Moshe « Bogie » Ya’alon, ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, qui a également été ministre de la Défense d’Israël, a déclaré dans une interview vidéo sur les forces qui prennent le contrôle en Israël : « Quand vous parlez de Smotrich et de Ben Gvir, ils ont un rabbin. Il s’appelle Dov Lior. Il est le rabbin de la Jewish Underground, qui avait l’intention de faire sauter le Dôme du Rocher – et avant cela les bus à Jérusalem. Pourquoi? Pour hâter la « dernière guerre ». Les entendez-vous parler de la « dernière guerre » ou du concept de « soumission » de Smotrich? Lisez l’article qu’il a publié dans Shiloh en 2017. Tout d’abord, ce concept repose sur la suprématie juive : Mein Kampf à l'envers ». « Mes cheveux se dressent quand je dis ça – comme il l’a dit. J’ai appris et grandi dans la maison des survivants de l’Holocauste et du « jamais plus ». C’est Mein Kampf à l’envers : la suprématie juive : et donc [Smotrich] dit : « Ma femme ne veut pas aller dans une pièce avec un Arabe ».. Elle est ancrée dans l’idéologie. Et puis, en réalité, ce qu’il aspire – le plus tôt possible – c’est à une grande guerre. Une guerre de Gog et de Magog ( (la prophétie selon laquelle « les enfants d’Israël » seront victorieux dans la bataille de l’Armageddon). Comment allumer les flammes ? Un massacre comme celui de 1994. Cave des patriarches ? Baruch Goldstein est un élève de ce rabbin. Ben Gvir a accroché la photo de Goldstein [dans sa maison]».

Shaiel Ben-Ephraim @academic_la - 18:30 UTC 22 août 2024



Ronen Bar, chef du Shin Bet a envoyé la lettre la plus grave que j’ai vue, mettant en garde contre l’émergence de la menace du terrorisme des colons. Il croit que le mouvement est soutenu par beaucoup de gens dans le système et qu’il va se transformer en un mouvement qui menacera le bien-être d’Israël. Voici les parties les plus importantes de la lettre, comme l’a rapporté Guy Peleg de Channel 12 :

"Je vous écris cette lettre dans la douleur. Dans une peur profonde. En tant que Juif, Israélien et agent de sécurité, j’ai appris l’augmentation du phénomène du terrorisme juif par les jeunes de la colline. Le phénomène de la jeunesse en haut des collines a longtemps créé une quantité importante de terrorisme envers les Palestiniens.



Avec la détérioration de la situation sécuritaire, l’incapacité des forces de police à faire respecter la loi et peut-être leur encouragement caché, le phénomène est en train de changer et de devenir plus important. Du travail des individus, il est maintenant repris par des centaines. Il n’y a plus de crainte de détention exécutive en raison des bonnes conditions qu’ils y reçoivent.



Avec l’argent qu’ils reçoivent lorsqu’ils sont libérés et les éloges des membres de la Knesset, ainsi que la délégitimation des services de sécurité. Elle est passée d’une activité secrète et étroite à une organisation ouverte et de grande envergure. Parfois, c’est dû à l’utilisation d’armes fournies par l’État. De l’évitement des forces de sécurité à leur attaque. De la déconnexion de l’établissement au soutien des parties de l’établissement.

La réponse n’est pas le Shin Bet. Le Shin Bet est un pansement conçu pour traiter avec un petit groupe d’extrémistes. Il ne peut pas s’attaquer à la racine du problème. Il faut une coalition de navigateurs, y compris des ministres, des ministères, des rabbins et des dirigeants régionaux. Sans cela, il pourrait prendre le pouvoir.

Les leaders de ce mouvement ont tenté d’amener le système à une perte totale de contrôle. Nous sommes sur le point d’entamer un processus qui va changer notre réalité. Les dommages causés à Israël et à la plupart des colons sont indescriptibles :

1. Délégitimation mondiale même parmi nos amis les plus proches.

2. Il faut d’importantes forces de Tsahal, qui peinent déjà à répondre aux besoins opérationnels.

3. Des attaques de vengeance qui lanceront un autre front dans la guerre multifront déjà existante.

4. L’entrée de nouveaux éléments dans le cycle du terrorisme qui en étaient sortis.

5. Une pente glissante vers l’anarchie.

6. Difficulté à créer des alliances régionales contre l’axe chiite.

7. C' est surtout une tache sur le judaïsme et sur nous tous.

Continuer dans cette direction conduira à une grande quantité de sang versé et changera le visage d’Israël en quelque chose de non reconnaissable."

Le fait est que trop d’éléments de la société israélienne soutiennent le terrorisme juif. En attendant, les conséquences que cela entraîne pourraient miner l’existence d’Israël en tant qu’État juif et démocratique. C’est une crise qui doit être abordée.