Des conversations secrètes exposent une décennie d’ingérence étatsunienne en Équateur Article originel : Secret chats expose decade of US meddling in Ecuador The GrayZone, 29.08.24

Des interviews exclusives et des messages divulgués révèlent comment un allié clé des États-Unis a utilisé l’arme de la lutte contre la corruption et les organisations criminelles pour poursuivre sélectivement les chefs d’État équatoriens, persécutant vicieusement Rafael Correa et son mouvement Revolución Ciudadana sur des preuves fragiles, tout en retardant les enquêtes sur des crimes beaucoup plus graves que ses successeurs auraient commis.



Les conversations secrètes récemment divulguées obtenues par The Grayzone révèlent comment la procureure équatorienne Diana Salazar a divulgué des informations au sujet d’une enquête en cours, compromettant ainsi la poursuite des associés des présidents actuels et précédents de l’Équateur alignés sur les États-Unis. En collaboration avec le gouvernement des États-Unis, qui a essentiellement sélectionné et contrôlé les poursuites de Washington.



Les révélations choquantes de corruption et d’ingérence étatsunienne dans la nation sud-américaine géopolitiquement cruciale ont été largement ignorées par le gouvernement étatsunien et les médias corporatifs...