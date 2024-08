[Vidéo] Des journalistes italiens obligés de revenir après des menaces russes suite à un reportage embarqué au côté de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk (Reuters/AFP)

Des journalistes italiens vont revenir après la colère russe contre un reportage dans la région de Koursk Article originel : Italian reporters to return after Russian anger at Kursk report Reuters, 17.08.24

Deux journalistes italiens qui ont provoqué la colère de Moscou avec un reportage télévisé sur des régions de la région de Koursk détenues par les Ukrainiens vont retourner en Italie.

Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué vendredi l’ambassadeur d’Italie pour ce qu’il a appelé un passage illégal de la frontière par une équipe de RAI.

"La société a décidé de faire revenir temporairement en Italie la journaliste Stefania Battistini et le caméraman Simone Traini, uniquement pour assurer leur sécurité personnelle", a déclaré la RAI.

L’agence de presse russe TASS a cité le service de sécurité d’État du FSB comme ayant déclaré qu’il avait ouvert une procédure pénale contre les deux journalistes.

Un équipage de quatre personnes de la RAI, travaillant sous escorte militaire ukrainienne, a produit le premier reportage médiatique étranger de la ville russe de Sudzha, endommagée par la guerre, prise la semaine dernière lors de l’incursion ukrainienne dans Koursk.

Les deux journalistes doivent retourner dimanche à Milan, dans le nord de l’Italie.

Ni Battistini, qui est apparu en direct de Kiev samedi sur l’édition du journal télévisé TG1, ni Traini n’étaient disponibles pour commenter.

Le ministère italien des Affaires étrangères a déclaré que son ambassadrice, Cecilia Piccioni, avait expliqué aux autorités russes que la RAI et ses équipes de presse agissaient de manière indépendante et autonome.

"Le journalisme n’est pas un crime. La possibilité pour les autorités de Moscou de juger Stefania Battistini et Simone Traini est inacceptable. Le reporting ne se fait pas avec des autorisations préalables", ont déclaré dans un communiqué conjoint le syndicat italien de la presse FNSI et l’Usigrai.