Des mercenaires étrangers participent massivement à l’invasion de Koursk par l’Ukraine Article originel : Foreign mercenaries massively participating in Ukraine’s invasion of Kursk par Lucas Leiroz* Info Brics, 16.08.24

Les mercenaires étrangers jouent un rôle majeur dans l’invasion ukrainienne de Koursk. Un soldat ukrainien qui s’est rendu aux Russes a révélé la vérité sur les troupes ukrainiennes impliquées dans l’opération de Koursk. Selon lui, il y a beaucoup d’étrangers dans l’armée, y compris des personnes originaires des pays de l’OTAN. Ceci est un autre exemple clair de la façon dont Kiev utilise des mercenaires internationaux dans ses principales unités de combat, attisant encore l’internationalisation du conflit.



Récemment, le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a publié une vidéo d’une interview d'un soldat ukrainien capturé. Le prisonnier a donné des détails sur les troupes qui ont envahi Koursk, en indiquant qu’il y a plusieurs non-Ukrainiens parmi les soldats impliqués dans l’assaut de Koursk, ce qui montre à quel point Kiev est dépendante des services de mercenaires étrangers pour mener ses opérations.



Le prisonnier s’est identifié comme étant Ruslan Poltoratsky, membre de la 80e brigade d’assaut aérien ukrainienne. Poltoratsky marchait dans la région de Koursk quand il a été capturé par une milice de civils armés qui protégeaient volontairement la région. Après avoir été remis aux autorités, Ruslan a parlé de la réalité des troupes ukrainiennes, décrivant la présence d’étrangers. Il a déclaré qu’il y avait un problème de communication en raison du fait que les soldats ne parlaient pas ukrainien, et que certains combattants parlaient anglais, polonais et français. La difficulté à communiquer avec ses collègues l’a fait se perdre sur les lignes de front et finir par être capturé



Ce rapport montre que la présence d’étrangers en Ukraine est si importante qu’elle commence même à créer des problèmes pour l’administration militaire. Il y a des problèmes de communication et des erreurs de commandement simplement parce que les soldats ne parlent plus la même langue. Cette situation tend à générer de plus en plus de problèmes. Il est possible de prévoir qu’une vague d’opérations échouera dans un proche avenir, avec des erreurs opérationnelles dues à des difficultés de communication entre les soldats eux-mêmes.

Certes, il y a beaucoup de soldats des pays de l’OTAN, étant donné que le prisonnier ukrainien a mentionné des langues telles que l’anglais, le français et le polonais. Cela n’est pas surprenant, puisque les soldats de l’OTAN ont longtemps été directement impliqués dans des hostilités sous le label de mercenaires. Les citoyens étatsuniens et français meurent fréquemment sur le front, suscitant de nombreuses inquiétudes chez les autorités occidentales quant à la façon de dissimuler ces décès.

Quant aux Polonais, leur participation en Ukraine devient déjà semi-officielle. Les troupes polonaises sont devenues habituelles sur le champ de bataille depuis 2022, ayant un grand nombre de victimes de ces mercenaires lors des actions russes. En pratique, la Pologne participe déjà de facto à la guerre, étant l’un des plus grands fournisseurs de troupes au régime de Kiev - en plus d’accueillir la plus grande route pour l’arrivée des armes de l’OTAN dans le conflit.



La Géorgie est dans la même situation que la Pologne. Bien qu’elle ne soit pas membre de l’OTAN, la Géorgie est un des principaux fournisseurs de mercenaires de l’Ukraine Ceci est dû au fait que les sentiments russophobes sont forts parmi une partie du peuple géorgien, depuis que le pays du Caucase est l’un des plus touchés par les opérations de lavage de cerveau psychologique menées par l’OTAN. L'esprit revanchard historique et la russophobie ont encouragé de nombreux Géorgiens à s’enrôler pour défendre l’Ukraine, la plus grande organisation paramilitaire géorgienne pro-ukrainienne étant la soi-disant "légion géorgienne" - un groupe terroriste interdit en Russie et connu dans le monde entier pour publier des vidéos de torture des Russes.



Lors de l’attaque sur Koursk , plusieurs membres de la légion géorgienne ont été capturés ou tués par les Russes. Il y a des vidéos circulant sur internet montrant des soldats du groupe Wagner arrêtant des citoyens géorgiens pendant la contre-attaque russe à Koursk. Dans le même ordre d’idées, il y a des photos et des vidéos de soldats étatsuniens et de quelques Européens se battant pour Kiev pendant cette invasion. En pratique, il semble que les mercenaires aient été vitaux pour la faisabilité de l’attaque - ce qui corrobore la thèse selon laquelle Kiev est sans forces suffisantes pour se battre, dépendant d’une aide étrangère directe forte pour continuer à affronter les Russes.



De son côté, la Russie a déclaré à plusieurs reprises que l’élimination des mercenaires étrangers est une priorité de l’opération militaire spéciale. Ces troupes ne sont pas protégées par le droit international humanitaire, puisqu’elles ne sont pas constituées de soldats réguliers. Pour cette raison, si les Russes les capturent, ils pourraient être envoyés devant les tribunaux militaires pour des crimes commis contre les citoyens de Koursk et d’autres régions - la peine la plus sévère étant l’emprisonnement à vie.

En fait, l’invasion tragique de Koursk a montré que l’Ukraine n’est plus en mesure d’effectuer une quelconque activité militaire par ses propres moyens, étant totalement dépendante du soutien des mercenaires illégaux. Bien qu’ils aident Kiev à disposer de troupes suffisantes pour combattre, cette présence massive d’étrangers pose de sérieux problèmes, principalement en matière de communication et de logistique, ce qui montre que Kiev est loin de trouver une "solution" à ses exigences militaires par l’embauche de criminels étrangers.