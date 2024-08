Des soldats ukrainiens se sont entraînés au Royaume-Uni avant d’attaquer Koursk (WSWS)

Des soldats ukrainiens se sont entraînés au Royaume-Uni avant d’attaquer Koursk

Par Andre Damon

WSWS, 19.08.24

Le journal britannique The Sun a rapporté vendredi que des soldats ukrainiens qui ont participé à l'attaque de Koursk s'étaient entraînés au Royaume-Uni, ce qui vient s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses du rôle prépondérant de l'OTAN dans la préparation et la coordination de l'attaque.

Un char russe détruit gît sur le bord de la route près de Sudzha, dans la région de Koursk, en Russie, le vendredi 16 août 2024. [AP Photo]

«Un mois avant d'être envoyés à Koursk, certains membres de l'unité ont été envoyés en Angleterre où ils ont suivi un entraînement de quelques jours aux côtés de soldats britanniques», a rapporté le Sun. L'un des principaux objectifs de l'entraînement était de mener des attaques sur des gratte-ciel. Le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et l’Allemagne ont formé des dizaines de milliers de soldats ukrainiens sur leur propre territoire, leur apprenant à utiliser les systèmes d’armes avancés qui ont été fournis à l’Ukraine et qui affluent maintenant sur le territoire russe. La liste du matériel militaire fourni par l’OTAN dont le déploiement dans le cadre de l’offensive Koursk a été confirmé s’allonge. Jeudi, Sky News a rapporté que des chars de combat Challenger 2 provenant du Royaume-Uni étaient déployés dans le cadre de l’offensive. Cette information fait suite à la confirmation par Voice of America de l’utilisation de missiles à longue portée HIMARS dans le cadre de l’offensive. Vladislav Seleznyov, ancien porte-parole de l’état-major des forces armées ukrainiennes, a déclaré à Voice of America que les HIMARS étaient «cruciaux pour cette avancée stupéfiante». «Le véritable fléau de l’armée russe est le HIMARS, qui réduit en cendres une grande quantité d’armes, d’équipements et de personnel de l’armée russe», a déclaré Seleznyov. Nikolay Patrushev, conseiller du président russe Vladimir Poutine, a déclaré à Izvestia que l’attaque de Koursk avait été «planifiée avec la participation de l’OTAN et des services spéciaux occidentaux».

Il a ajouté: «Les pays de l’OTAN ont fourni à Kiev des armes, des instructeurs militaires et des renseignements continus tout en contrôlant les actions des néonazis.» Les médias américains, citant des responsables américains anonymes, ont affirmé que les États-Unis et l’OTAN n’avaient pas été informés de l’attaque à l’avance. Cette affirmation est toutefois tout à fait invraisemblable, compte tenu de la coordination de haut niveau requise pour mener une offensive d’une telle ampleur à l’aide du matériel sophistiqué de l’OTAN. Le Guardian a rapporté vendredi que «les blindés occidentaux étaient au cœur de l'assaut, sans aucune restriction apparente quant à leur utilisation, y compris les véhicules blindés américains Stryker et allemands Marder [...] et même, semble-t-il, certains des 13 chars Challenger 2 restants de l’escadron britannique qui avait été offert à l’Ukraine». Le Guardian a également rapporté qu’«entre jeudi soir et vendredi matin de la semaine dernière, les forces ukrainiennes ont détruit un convoi russe sur une autoroute à 40 km à l’intérieur de la frontière, dans une frappe dont la précision et l’absence de cratères d’artillerie suggèrent qu’elle a impliqué l’artillerie à roquettes Himars. Des dizaines de personnes ont probablement été tuées». Nick Patton Walsh, correspondant international en chef de CNN, semble avoir pénétré en Russie sans autorisation lors d'une émission diffusée cette semaine aux côtés des forces militaires ukrainiennes. «C'est ici que commence la Russie», a déclaré Walsh en franchissant la frontière: Il est surprenant de voir le flux constant de véhicules militaires, y compris ce qui semble être une ambulance et des blindés, passer par le poste frontière russe. C’est le poste frontière qui a été lourdement touché lorsque l’Ukraine est intervenue il y a plus d’une semaine. Les frontières russes ne sont absolument pas défendues. Il est également remarquable de constater la liberté avec laquelle les militaires ukrainiens se déplacent ici. Ils n’ont tout simplement pas peur des drones qui ont entravé chacun de leurs mouvements au cours des derniers mois. Il a ajouté: «C'est ce qui est si surprenant dans cette offensive, le volume de blindés fournis par l’Occident que nous voyons passer d’un côté à l’autre, leur passage par ici, jusqu’en Russie, sans entrave.» Jeudi, le chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrskyi, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient avancé jusqu'à près de 40 km au cours de l'offensive. Dans une déclaration publiée sur X jeudi, le ministère britannique de la Défense a affirmé que «depuis le 6 août 2024, les forces ukrainiennes ont pénétré dans la région russe de Koursk à une profondeur comprise entre 10 et 25 km sur un front d'environ 40 km». Il a ajouté: «Après le désarroi et la désorganisation du début, les forces russes se sont déployées en plus grande force dans la région, y compris probablement depuis d’autres endroits le long de la ligne de contact. Elles ont également commencé à construire des positions défensives supplémentaires dans le but d’empêcher les avancées ukrainiennes.»

L’état de l’incursion ukrainienne à Koursk au 15 août [Photo by Ecrusized / CC BY 1.0]