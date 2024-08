Elle écrit un article critique sur Biden à propos de Gaza. Le ministère de la Justice l’accuse d’avoir enfreint la loi (The Intercept)

Elle écrit un article critique sur Biden à propos de Gaza. Le ministère de la Justice l’accuse d’avoir enfreint la loi. Article originel : She Wrote an Op-Ed Criticizing Biden on Gaza. The Justice Department Accused Her of Breaking the Law. Par Shawn Musgrave The Intercept, 13.08.24

En mars, après qu’une employée du ministère de la Justice ait écrit un article critique contre l’administration Biden au sujet de la crise humanitaire à Gaza, ses superviseurs l’ont accusée d’avoir violé la loi fédérale. La semaine dernière, le Bureau des conseillers spéciaux a carrément rejeté cette allégation, mais l’enquête a envoyé un message inquiétant à d’autres employés fédéraux qui s’organisent autour d’Israël et de Gaza.



Emma West Rasmus, employée de longue date du ministère de la Justice, a écrit un article d’opinion au début de mars pour The Hill sur une récente visite en Palestine avec son église. « J’ai décidé en novembre, et je suis plus sûre que jamais en mars : à moins que le Parti démocrate et ses dirigeants ne demandent un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et une fin durable à l’occupation israélienne de la Palestine, je ne voterai pas pour Biden ou pour tout autre démocrate », a-t-elle écrit.



L’article, qui a été publié un vendredi, comprenait initialement une note indiquant que West Rasmus « travaille au ministère de la Justice et est membre du réseau des missions d’Israël/Palestine de l’Église presbytérienne ».



Le lundi suivant, West Rasmus a été accusé par des avocats de haut rang du ministère de la Justice et des responsables de l’éthique d’avoir enfreint la loi Hatch, selon les dossiers examinés par The Intercept. La Loi Hatch interdit aux employés fédéraux d’utiliser leur « pouvoir officiel » pour se livrer à certaines activités politiques, notamment de défendre ou de s’opposer à un candidat ou à un parti politique en particulier.



En ces derniers mois, des employés de l’agence ont organisé des lettres, des rassemblements et des manifestations d’art incitant le gouvernement Biden à changer de cap sur Gaza. Les organisateurs ont pris soin de respecter la loi, mais ils étaient toujours « préoccupés par le risque d’être accusés d’avoir enfreint la loi Hatch », a déclaré un employé du département d’État qui s’est entretenu avec The Intercept sous condition d’anonymat pour éviter des représailles. « Même si nous savons que les personnes de haut rang [nommées à des postes politiques] ont rarement été tenues responsables, nous savons qu’elles ont été utilisées ou menacées contre des employés subalternes. »

West Rasmus a déclaré qu’elle est la seule employée fédérale dont elle ait connaissance qui ait été officiellement accusée en vertu de la loi Hatch pour les actions de dissidence à Gaza.

Le ministère de la Justice a suggéré que West Rasmus avait enfreint la Loi Hatch en faisant état de son emploi au fédéral dans l’article. Deux avocats du ministère de la Justice lui ont recommandé de demander à The Hill de supprimer ces références, ce que West Rasmus a fait. La version actuelle de l’article ne dit pas du tout qu’elle est une employée fédérale.

Le ministère de la Justice a également suggéré que West Rasmus avait violé la loi Hatch en partageant l’article sur LinkedIn, et les avocats du MJ lui ont recommandé de supprimer ses propres publications sur les médias sociaux et même de demander aux autres d’arrêter de le partager.

Ils ont suggéré qu’en prenant ces « mesures d’atténuation », la CVMO pourrait lui faciliter les choses... Lire la suite