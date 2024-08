Dans cet épisode de State of Play avec Greg Stoker : Malgré les fervents appels à l’action militaire lancés par les faucons à Washington et à Downing Street, l’Occident n’est absolument pas préparé à un conflit majeur loin de ses propres frontières. Les violentes émeutes d’extrême droite au Royaume-Uni ce week-end mettent en évidence le risque d’une escalade des troubles civils si une économie de guerre devait s’installer. Ces émeutes, alimentées par la désinformation, montrent à quel point la colère déplacée face à la pénurie de nourriture, d’énergie et d’emploi est souvent dirigée contre les populations immigrées vulnérables plutôt que contre les élites économiques et politiques qui thésaurisent les richesses. Les récentes émeutes d’extrême droite au Royaume-Uni, déclenchées par la désinformation sur une tragique attaque au couteau à Southport, soulignent les problèmes étroitement liés des troubles civils et des disparités économiques. Les manifestants ont pillé, brûlé des voitures de police et attaqué un hôtel abritant des demandeurs d’asile, scandant entre autres : « Faites-les sortir ! Sortez les!" Cette colère déplacée néglige les véritables coupables : les classes patronales et politiques qui ont amassé d’immenses richesses aux dépens de la classe ouvrière. Les troubles au Royaume-Uni sont un exemple des ravages causés par le capitalisme avancé et des échecs de l’ordre mondial néolibéral. La classe ouvrière est confrontée à la pénurie d’emplois et à l’insécurité économique, non pas à cause des immigrants, mais à cause des politiques favorisant les 1 % les plus riches, qui possèdent plus de richesses que l’ensemble de la classe ouvrière réunie. Alors que l’Occident se prépare à un conflit potentiel avec l’Iran, il est crucial de reconnaître que les demandeurs d’asile ne représentent que 0,06 % de la population britannique, ce qui souligne la nature déplacée du sentiment anti-immigration. Le programme néolibéral – caractérisé par la déréglementation, la privatisation et la réduction de l’influence de l’État – a exacerbé les souffrances de la classe ouvrière. Cette philosophie économique, promue par des institutions mondiales comme l’OMC et l’UE, a conduit à la désindustrialisation en Occident et à l’exploitation de la main-d’œuvre dans les pays du Sud. La privatisation des services nationaux et la fausse prémisse selon laquelle les marchés s’autoréguleront n’ont servi que l’élite capitaliste, et non la population dans son ensemble. Alors que les tensions montent et que la possibilité d’un conflit avec l’Iran se profile, les véritables répercussions sur l’économie mondiale deviennent évidentes. Si le détroit d’Ormuz, un passage pétrolier vital, était perturbé, le chaos qui en résulterait éclipserait les troubles civils actuels. Rejoignez-nous ce soir sur MintPress News alors que Greg Stoker se penche sur les conséquences civiles dévastatrices d'un conflit de puissance majeur au Moyen-Orient, révélant les failles de l'ordre mondial néolibéral et la colère déplacée des émeutiers d'extrême droite.

* Greg Stoker est un ancien Ranger de l'armée américaine avec une expérience dans la collecte et l'analyse du renseignement humain. Après avoir servi quatre déploiements de combat en Afghanistan, il a étudié l'anthropologie et les relations internationales à l'Université de Columbia. Il est actuellement analyste militaire et géopolitique, et « influenceur » sur les réseaux sociaux, bien qu'il déteste ce terme.