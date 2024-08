Emprise de l’impérialisme : Infliger la faim et les difficultés en Afrique (CST Research)

Emprise de l’impérialisme : Infliger la faim et les difficultés en Afrique Article originel : Stranglehold of Imperialism: Inflicting Hunger and Hardship in Africa CST Research/ Off Guardian, 31.07.24

Selon Patrick Gathara de The New Humanitarian , Les manifestations menées par les jeunes ont été déclenchées par une série de nouvelles taxes proposées qui augmenteront le fardeau financier des familles déjà aux prises avec la hausse des prix.

Fin juin, le président kenyan William Ruto a fait marche arrière sur une loi de financement qui prévoyait des hausses d’impôts après que les manifestations aient laissé au moins 20 personnes mortes et plus de 150 blessées lorsque la police a ouvert le feu avec des balles réelles.

Oxfam et Développement Finance International ont également révélé que 43 des 55 États membres de l’Union africaine font face à des réductions des dépenses publiques s’élevant à 183 milliards de dollars entre 2022 et 2027.

Au Soudan, près de la moitié de la population vit dans la pauvreté, mais elle a été dirigée vers l’élimination des subventions aux combustibles, qui toucheraient le plus les plus pauvres.

Le Kenya et le FMI ont convenu d’un programme de prêts de 2,3 milliards de dollars en 2021, qui comprenait un gel des salaires du secteur public sur trois ans et une augmentation des taxes sur l’essence et les aliments pour cuisiner. Plus de trois millions de Kényans étaient confrontés à une famine aiguë alors que les conditions les plus sèches depuis des décennies ont propagé une sécheresse dévastatrice dans tout le pays. Oxfam a déclaré que près de la moitié des ménages au Kenya devaient emprunter de la nourriture ou l’acheter à crédit.

Selon Oxfam , 13 des 15 programmes de prêts du FMI négociés au cours de la deuxième année de l’événement COVID ont nécessité de nouvelles mesures d’austérité telles que les taxes sur les aliments et le carburant ou les réductions de dépenses qui pourraient Mettre en péril des services publics vitaux. Le FMI encourageait également six autres pays d’Afrique à adopter des mesures similaires.

Deux ans plus tard, dans un communiqué de presse d’avril 2022, Oxfam International a insisté pour que le FMI abandonne les demandes d’austérité néolibérale alors que la faim et la pauvreté continuent d’augmenter à travers le monde.

Pour les pays qui ont des réglementations excessives, des subventions, des régimes de licences, la protection du commerce ou le contentieux comme obstacles, nous travaillerons avec eux pour favoriser les marchés, et des perspectives de croissance plus rapide pendant la reprise. »

Une personne sur cinq a faim et plus de la moitié mangeait moins ou rien du tout pendant des jours.

Selon le rapport récemment publié sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde , En 2023, une personne sur 11 a eu faim et plus d’une sur quatre réduisait la quantité et la qualité des aliments qu’elle consommait.

Le service de la dette à ces taux d’intérêt fous rend encore plus difficile pour les pays de s’assurer que les affamés sont nourris. Au Kenya, un gouvernement néolibéral a répondu à la faim de ses citoyens non pas avec de la nourriture mais avec de la violence et des hausses d’impôts. Cela augure, hélas, du monde à venir. »

Oxfam a montré que les pays à revenu faible et intermédiaire ont versé 106 milliards de dollars en remboursements de dette et intérêts aux pays du G7 en 2023.

De nombreux gouvernements sont sur le point de faire défaut sur leur dette et sont obligés de réduire les dépenses publiques pour payer leurs créanciers et importer des aliments et du carburant. Les pays les plus pauvres du monde devaient rembourser 43 milliards de dollars de la dette en 2022, ce qui pourrait couvrir le coût de leurs importations alimentaires.

Nourrir un monde affamé nécessite des systèmes alimentaires résilients et robustes. Dans cette revue exhaustive, IPES-Food constate qu’un virage fondamental vers des chaînes d’approvisionnement alimentaire proches du pays de résidence (les « marchés territoriaux ») offre une une approche solide et équitable de la sécurité alimentaire. »

Le nouveau rapport Food From Somewhere (IPES-Food) le précise clairement Il souligne que les trois dernières années ont été marquées par de grandes fissures dans les marchés mondiaux des produits de base et les entreprises. Le rapportdes chaînes d’approvisionnement contrôlées qui entraînent le chaos de la chaîne d’approvisionnement, des récoltes perdues, des prix alimentaires volatils et des étagères vides.

Outre le fait de libérer les pays de leur lourd fardeau de la dette, la solution consiste à renforcer la résilience des systèmes alimentaires locaux. Avec près de 30 % des personnes dans le monde qui souffrent d’insécurité alimentaire et 42 % qui ne peuvent se permettre une alimentation saine , il est essentiel de remettre en question et de s’éloigner d’un régime alimentaire mondial qui repose sur les entreprises.Des chaînes d’approvisionnement contrôlées, qui créent une insécurité alimentaire (notamment en Afrique : voir l’article en ligne Détruire l’agriculture africaine ) et utilise la dette et la dépendance pour favoriser le respect des exigences de puissants conglomérats agroalimentaires.

Des marchés publics et des vendeurs de rue aux coopératives, de l’agriculture urbaine à la vente directe en ligne, des centres alimentaires aux cuisines communautaires; Les canaux de commercialisation territoriaux contribuent à nourrir jusqu’à 70% de la population mondiale chaque jour. Elles sont basées autour de petits producteurs, transformateurs et vendeurs, enracinées dans les territoires et les communautés, et jouent de multiples rôles au sein de celles-ci. Pourtant, on les néglige sans cesse. »



Les marchés territoriaux sont la colonne vertébrale des systèmes alimentaires dans de nombreux pays et régions, et le rapport met en évidence comment ils renforcent la résilience sur plusieurs fronts, notamment en garantissant l’accès aux Des aliments et des régimes alimentaires plus nutritifs, divers, qui démontrent un haut degré de résilience et d’adaptabilité aux chocs, offrant des prix décents et des revenus stables pour les petitsMettre en valeur les producteurs et améliorer la durabilité environnementale en favorisant une agriculture biodiverse à faible consommation d’intrants.

Ils soutiennent également les cultures alimentaires traditionnelles et favorisent les liens communautaires, la solidarité et le capital social.

Cependant, les gouvernements soutiennent des chaînes d’approvisionnement mondiales fragiles et sujettes aux catastrophes par le biais de subventions agricoles, d’accords commerciaux et d’investissements, les allégements fiscaux et l’infrastructure d’approvisionnement alimentaire ont tendu vers une agriculture industrielle à grande échelle.



Le rapport ajoute :

Dans le même temps, le pouvoir des entreprises continue de croître, érodant les pratiques traditionnelles et les cultures alimentaires, cooptant les chaînes locales et territoriales et remodelant les régimes autour des produits de base et ultra-aliments transformés. »



Il conclut que les marchés publics et les achats publics devraient être réorientés vers des programmes qui soutiennent les petites entreprises durables.Les producteurs d’échelle et les subventions devraient être orientés vers l’investissement dans les infrastructures, les réseaux et les personnes qui sous-tendent les marchés territoriaux, y compris les marchés publics, les collectifs et les coopératives.