Fuite : le Front de la CIA prépare une révolution de couleur en Indonésie (MPN)

Les documents transmis anonymement à MintPress News révèlent que le National Endowment for Democracy (NED), une façade notoire de la CIA, est en train de jeter les bases d'une révolution de couleur en Indonésie. En février 2024, les citoyens éliront leur président, leur vice-président et les deux chambres législatives. L'actuel leader non-conformiste Joko Widodo, très apprécié des Indonésiens, n'est pas éligible pour un troisième mandat, et le NED se prépare à prendre le pouvoir à la suite de son départ. Cette opération est menée malgré des fuites indiquant que la principale agence de renseignement de Jakarta a expressément averti les responsables américains de rester sur place. Les traces écrites offrent un aperçu étonnant de la manière dont NED opère en coulisses, à partir de laquelle des conclusions évidentes peuvent être tirées sur ses activités ailleurs, passées et présentes. Selon les estimations de l'organisation, elle opère dans plus de 100 pays et distribue plus de 2 000 subventions chaque année. En Indonésie, ces sommes ont contribué à étendre les efforts du Fonds à diverses ONG, groupes de la société civile et, plus important encore, à des partis politiques et des candidats de tout le spectre idéologique. Ce pari à large spread contribue dans une certaine mesure à garantir que les actifs américains, d’une manière ou d’une autre, sortiront victorieux en février prochain. Cependant, une véritable armée d’agents de la NED sur le terrain est également prête à contester, voire à renverser, les résultats en cas de victoire des mauvaises personnes. Des subventions personnelles – en d'autres termes, des pots-de-vin – du Fonds ont déjà été secrètement distribuées aux Indonésiens pour l'organisation de manifestations antigouvernementales. Ce que NED nous réserve pour le jour des élections n'est pas certain, même si des étincelles sont assurées. À tout le moins, ces documents renforcent largement ce que le cofondateur du Endowment, Allen Weinstein, a ouvertement admis en 1991 :

Une grande partie de ce que nous faisons aujourd'hui a été réalisée en secret il y a 25 ans par la CIA. »







"L'effet Jokowi"

Joko Widodo – plus connu sous le nom de Jokowi – est en quelque sorte une rockstar. Premier dirigeant indonésien à ne pas être issu de l'élite politique ou militaire établie du pays depuis l'indépendance durement gagnée des Néerlandais en 1949, il est né et a grandi dans un bidonville au bord d'une rivière à Surakarta. De là, il s’est battu pour devenir maire de sa ville natale en 2005, puis gouverneur de Jakarta en 2012, puis président deux ans plus tard. À chaque étape, Widodo a lutté contre la bureaucratie et la corruption tout en poursuivant des programmes visant à garantir des soins de santé universels, une croissance économique, un développement radical des infrastructures et des améliorations matérielles de la vie des citoyens moyens. Sa popularité nationale est telle que les analystes parlent régulièrement de « l’effet Jokowi ». Après que le Parti démocratique indonésien de lutte l'ait nommé candidat à la présidentielle en 2014, sa part des voix a bondi de 30 % lors des élections législatives de cette année-là. La candidature de Widodo aurait également stimulé le marché boursier indonésien et la monnaie Rupiah en raison de son brillant bilan politique et économique. On pourrait penser qu’améliorer les finances du pays à un tel degré grâce à la seule force de sa personnalité ferait de lui un leader idéal du point de vue de Washington. Pourtant, le président a également donné la priorité à « la protection de la souveraineté de l'Indonésie » et à la limitation de l'influence à l'étranger à Jakarta. De plus, il mène une politique étrangère extrêmement indépendante, au grand dam de l’Empire américain. Widodo a encouragé les dirigeants des États musulmans à se réconcilier et a poussé à l'indépendance palestinienne. Son ministre des Affaires étrangères se rend en Palestine mais refuse d'établir des relations diplomatiques avec Israël. Il a également distribué une aide importante aux musulmans opprimés à l’étranger. Plus grave encore, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il s’est rendu dans les deux pays et a exhorté leurs dirigeants à rechercher la paix. Lorsque Jakarta a accueilli le sommet du G20 cette année-là, il a invité non seulement Zelensky mais Poutine à y assister malgré les vives critiques occidentales .... Lire la suite