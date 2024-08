Gaza comme une nouvelle méthode (?) occidentale génocidaire pour faire la guerre (Moon of Alabama)

Cela, même s’il est évident que les principaux responsables de cette situation sont des personnes connues et dont on parle : Musa ‘Aasi, peintre-décorateur de 58 ans et père de quatre enfants, a déclaré avoir entendu des gardes battre à mort Tha’er Abu ‘Asab, 38 ans, dans une cellule voisine à Ketziot en novembre. Un garde a dit à Firas Hassan, 50 ans, de Bethléem : « Nous diffusons en direct ce film pour Ben-Gvir ». Le porte-parole de Ben Gvir a déclaré que le ministre était « fier » de sa politique carcérale et que celle-ci était conforme au droit international. « Les conditions de détention des terroristes emprisonnés en Israël ont été réduites au minimum requis par la loi. Conformément à la politique du ministre, les terroristes ne reçoivent pas les conditions améliorées qu’ils ont reçues dans le passé », ont-ils déclaré.

The Guardian ne parvient pas à réfuter ces mensonges du porte-parole de Ben Gvir. Les Palestiniens continueront d’être torturés et tués. Et toutes leurs familles - en fait - tous les Palestiniens de Gaza seront tués : Le ministre des finances, Bezalel Smotrich sous-entend qu’il estime que le blocage de l’aide humanitaire à la bande de Gaza est « justifié et moral » même s’il provoque la mort de 2 millions de civils par la faim, ajoutant toutefois que la communauté internationale ne permettra pas que cela se produise. « Nous apportons de l’aide parce qu’il n’y a pas d’autre choix », déclare Smotrich lors d’une conférence à Yad Binyamin organisée par le site Israel Hayom. « Dans la réalité mondiale actuelle, nous ne pouvons pas gérer une guerre. Personne ne nous laissera faire mourir de faim 2 millions de civils, même si cela est justifié et moral jusqu’à ce que nos otages soient rendus. Humanitaire en échange d’un humanitaire est moralement justifié, mais que pouvons-nous faire? Nous vivons aujourd’hui dans une certaine réalité, nous avons besoin de la légitimité internationale pour cette guerre. »

Comme personne, affirme Smotrich, ne laissera les sionistes tuer 2 millions de civils par la faim en même temps, cela doit être fait lentement. À ce jour, environ 10% des 2,3 millions de personnes qui vivaient autrefois dans la bande de Gaza sont probablement déjà mortes - tuées par les bombes ou par les conséquences de la guerre que les sionistes mènent contre elles.

Moshe « Bogie » Ya’alon, ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, qui a également été ministre de la Défense d’Israël, est cité par Alastair Crooke pour avoir dit cela. « Quand vous parlez de Smotrich et de Ben Gvir, ils ont un rabbin. Il s’appelle Dov Lior. Il est le rabbin de la Jewish Underground, qui avait l’intention de faire sauter le Dôme du Rocher – et avant cela les bus à Jérusalem. Pourquoi? Pour hâter la « dernière guerre ». Les entendez-vous parler de la « dernière guerre » ou du concept de « soumission » de Smotrich? Lisez l’article qu’il a publié dans Shiloh en 2017. Tout d’abord, ce concept repose sur la suprématie juive : Mein Kampf in reverse ».

Smotrich et Ben Gvir sont assis dans le cabinet. Mais est-ce qu’un pays occidental a même bloqué leur voyage ou leur entrée, ou les sanctionne? Pourquoi cela est-il permis?

En février, Tarik Cyril Amar a trouvé cette explication.

La méthode Gaza

Le plan évolutif de l’Occident pour contrôler un monde en crise multiple en assassinant et en subjugeant les pauvres, les rebelles et ceux qui sont jugés « superflus ». Le texte intégral gratuit est disponible ici.

L’Occident est en déclin et il ne lui reste qu’une seule méthode pour le retarder - la force brute. Tout cela signifie que l’Occident se retrouve avec une seule option : la plus difficile des puissances, si la plus stupide aussi : la force militaire. C’est là que le précédent du génocide de Gaza remplit sa fonction la plus importante en tant qu’établissement et « normalisation » de méthodes. De manière très concrète, aussi : Car depuis les années 1990 (au plus tard), les militaires occidentaux – avec les États-Unis en tête, évidemment – ont beaucoup réfléchi aux combats dans les villes.

Vous voyez où cela nous mène, n’est-ce pas? À Gaza. Gaza n’est pas le premier, mais pour l’instant, le pire exemple d’un ensemble doctrinal de pensée pseudo-technique et rationnellement vicieuse qui entre en pratique : comment soumettre les villes du Sud global (et les pauvres en général, ne vous y trompez pas, les habitants du Nord), par tous les moyens. Et pour ce type de guerre future très proche/présente partout, le droit humanitaire tel que nous le connaissons – avec tous ses défauts immenses – est encore trop « mou », trop restrictif. Il en va de même, bien sûr, pour nos notions de crimes contre l’humanité, y compris le génocide.

Il conclut : Gaza est une méthode. Une méthode occidentale. Israël fasciste, sioniste, apartheid, sadique est un pionnier, un précurseur dans encore plus de mal à faire d’en haut à ceux ci-dessous. C’est pourquoi ceux d’en haut qui protégeront Israël se protègent eux-mêmes et leurs actes futurs. J’étais dans le doute sur cette théorie quand je l’ai lue. Mais maintenant je pense que l’élite est vraiment en train de planifier comme ça. C’est la seule explication qui a du sens et elle est également cohérente et correspond à leur soutien croissant au fascisme pur, que ce soit en Israël ou en Ukraine.

