Gaza : le génocide, aussi dans les têtes (Arrêt sur images)

Dans le déferlement estival ininterrompu d’informations et d'images atroces en provenance de Gaza, surnage un texte, hors du commun. Son auteur est un journaliste palestinien francophone, Ramil Abou Jamous, qui tient son journal depuis quelques mois sur le site indépendant "Orient XXI."

Encore des atrocités, après les viols de détenus palestiniens, après l'histoire, racontée sur France 2, de ce jeune père dont les deux nouveau-nés sont morts bombardés alors qu'il allait déclarer leur naissance ? Dépêchons-nous de zapper, pour profiter de ce qui reste d'été !

Eh bien non, justement.



A la différence des images de corps déchiquetés, carbonisés, pulvérisés pour le plaisir par une troupe de barbares, que -j'avoue- je n’ai plus la force de regarder, à la différence des indignations lapidaires des réseaux sociaux, des lâches condamnations politiques sans lendemain, ce récit, d'abord, entre dans la logique de l'armée israélienne.

Vous avez bien lu.

A la différence de la dépêche d'agence indiquant factuellement que 40, 50, 100 Palestiniens ont été tués dans un bombardement d’école, le texte de Ramil Abou Jamous rappelle d'abord les raisons -car il y en a- pour lesquelles Israël bombarde des écoles.

“Les Israéliens bombardent les camps de déplacés sous le prétexte que sous telle tente, il y avait un gars du Hamas ; pas forcément un combattant, juste un membre du Hamas, ou même quelqu’un qui n’est pas Hamas, mais qui est fonctionnaire du gouvernement de Gaza, ou un policier. N’importe quel rapport avec le Hamas fait de toi une cible.”

Ramil Abou Jamous pourrait donc nous porter à une certaine compréhension pour les implacables représailles israéliennes après le massacre du 7 octobre.

Or c'est tout le contraire. Parce qu'il se place aussi à hauteur de bombardé potentiel palestinien "normal", qui a des voisins, des amis, une famille, et qu'on somme d'y renoncer, et plus largement de renoncer à toute existence normale, en le plongeant dans une néo-normalité sans normes, en le privant de tous ses repères (le jour, la nuit, hier, demain, ma rue, ma ville, mon foyer, ma chambre, mon travail, mes collègues ).

“Plus rien n’est normal. Les déplacements font partie de cette déstabilisation psychologique. Ils font perdre la notion de « chez soi ». Même si on est sous une tente, on peut considérer que c’est chez soi. Mais en fait non, car sur un petit texto, un post sur Facebook du « coordinateur », des milliers de personnes se déplacent en même temps dans la même direction : c’est cela perdre le sens de la normalité. Tu es devenu un nomade à répétition. Tu n’as plus le sentiment d’appartenir à un lieu, même sous une tente. C’est le même principe que la technique employée dans les prisons israéliennes : quand un détenu est placé dans une cellule individuelle, il y a toujours un soldat à côté de lui au moment des repas. Le prisonnier commence à manger, et brusquement, le soldat lui arrache son assiette et balance tout le contenu par terre. Il le fait deux, trois, cinq jours de suite. Et le jour où le soldat n’est pas là, le prisonnier a peur de le voir surgir au moment des repas, il pense que n’importe comment, son assiette va être balancée. Il mange, mais il a peur de manger, il a perdu l’idée d’un repas normal.”

littérature concentrationnaire

L'auteur l’a-t-il recherché ? Quiconque est familier de la littérature concentrationnaire ne peut pas, épouvanté, ne pas reconnaître immédiatement l'univers du camp d’extermination nazi, du lager, du Hier ist kein warum.

Je pense bien sûr à Primo Levi (Si c’est un homme, 1947) mais aussi, moins connu, au critique littéraire Jean Améry, celui peut-être qui, dans Par delà le crime et le châtiment, (1966), en étudiant sur lui-même le statut de l’intellectuel à Auschwitz, a poussé le plus loin l'observation sur l'extermination, non seulement par la chambre à gaz ou les balles, mais par la suppression des repères, biographiques, géographiques, familiaux, ou simplement logiques.