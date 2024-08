Israël commence le nettoyage ethnique en Cisjordanie (MoA)

Israël commence le nettoyage ethnique en Cisjordanie

Article originel : Israel Starts Ethnic Cleansing In West Bank

Moon of Alabama, 28.08.24

Le projet colonial anglo-étatsunien en Palestine a lancé une autre guerre pour chasser la population indigène de ses terres. Israel launches major operation in West Bank; Palestinian officials say 9 killed ("Israël lance une opération majeure en Cisjordanie; les responsables palestiniens déclarent 9 tués") - Washington Post TEL AVIV — Israël a lancé mercredi une opération majeure dans plusieurs villes de la Cisjordanie, avec des centaines de soldats. Les troupes ont été envoyées avec un soutien aérien et des bulldozers, selon un responsable militaire israélien qui a parlé sous condition d’anonymat pour discuter d’une opération militaire sensible. Des témoins ont cité des drones qui scannent le ciel et des véhicules blindés transportant des troupes au sol. Les forces de défense israéliennes et le Shin Bet, le service de sécurité interne du pays, ont annoncé dans un bref communiqué conjoint qu’ils lanceraient une opération antiterroriste à Jenin et à Tulkarem. Des opérations ont également été signalées dans le camp de réfugiés d’al-Fara’a, près de Tubas. Au moins neuf Palestiniens ont été tués depuis minuit, a indiqué le ministère de la Santé à Ramallah. Sept ont été emmenés à l’hôpital de Tubas et deux à celui de Jénine, a-t-il déclaré.

Depuis juin 1967, date à laquelle le sionisme a lancé une guerre contre ses voisins arabes, il occupe illégalement la Cisjordanie et Gaza. Aujourd’hui, le ministre des Affaires étrangères d’Israël, Israel Katz, a tweeté en hébreu (traduction automatique) : ישראל כ»ץ Israel Katz @Israel_katz - 4:42 UTC 28 août 2024 Les FDI travaillent intensément depuis ce soir dans les camps de réfugiés de Jenin et Tulkarm pour contrecarrer les infrastructures terroristes islamo-iraniennes qui y ont été établies. L’Iran travaille à établir un front terroriste oriental contre Israël en Cisjordanie, selon le modèle de Gaza et du Liban, en finançant et en armant les terroristes et en faisant passer des armes avancées depuis la Jordanie. Nous devons faire face à la menace tout comme nous faisons face aux infrastructures terroristes de Gaza, y compris l’évacuation temporaire des résidents palestiniens et toutes les mesures nécessaires. C’est une guerre pour tout et nous devons la gagner.

Dans la bande de Gaza, l’armée coloniale a poussé les plus de 2 millions de Palestiniens survivants sur une zone de moins de 15 kilomètres carrés. Il continue de les bombarder. Tout bâtiment au-delà a été élevé. Le but évident est de pousser toute la population dans le désert du Sinaï en Egypte et de fournir leurs terres à des colons illégaux. Un projet similaire a maintenant commencé en Cisjordanie. Les sionistes prévoient de le raser pour pousser ensuite sa population palestinienne à travers le fleuve jusqu’en Jordanie.

Les Palestiniens ne peuvent compter que sur un soutien limité. Le monde 'occidental' soutient l’entité sioniste avec tout ce qu’il a. Les États-Unis, l’Allemagne et d’autres pays lui fournissent un flot régulier d’armes et de munitions. Le monde arabe est pour la plupart silencieux. La Turquie fournit à l’entité sioniste du pétrole volé dans les régions kurdes d’Irak. L’Égypte a développé ses liens économiques avec Israël en devenant une voie d’accès aux importations vers ce pays. L’axe de la résistance, agglomération mixte de forces irrégulières au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen - nourrie par l’Iran - est la seule force extérieure disposée à intervenir. Mais l’axe a dû jusqu’à présent faire attention de ne pas donner une cause pour une intervention des États-Unis contre lui. Le Hezbollah au Liban a réglé un de ses comptes en conflit avec Israël. Comme l’indique Alastair Crooke dans une conversation avec le juge Napolitano (vidéo) citée ici par Yves Smith :

[6:40] Ce que nous avons vu, c’est la guerre se fragmentant de différentes façons. Tout d’abord, il s’est fragmenté avec le meurtre de Fuad Shukr à Beyrouth juste avant que Haniyeh ne soit tué à Téhéran. Et pour cette raison, les opérations réelles de la Résistance ont changé. Parce que pour le Hezbollah, le meurtre de Fouad a franchi toutes les lignes rouges, tous les accords, tous les équilibres prudents ont été brisés par cela. Et ils ont ouvert un compte séparé, complètement séparé de ce qui se passait à Gaza. Et ils ont ouvert un compte séparé. Et donc ce qui s’est passé ce week-end était de régler ce compte avec Israël. Et il s’est très soigneusement collé à l’équation, les équations de guerre, qu’ils avaient entre Israël et le Hezbollah. Les équations ne sont pas sorties. Donc si vous voulez qu’ils attaquent à Tel-Aviv le quartier général du Mossad et le quartier général de 8200, équivalent à peu près à la NSA aux États-Unis, si vous voulez, c’est l’interception des communications. Parce que c’est la structure qui a mené au meurtre de Fuad Shukr à Beyrouth. Et ils l’ont fait à Tel-Aviv parce qu’ils l’ont tué à Beyrouth. Il y avait une équivalence complète, si vous voulez.