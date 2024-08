Israël lance une opération majeure en Cisjordanie; des médecins palestiniens déclarent que 10 personnes ont été tuées (Washington Post)

Israël lance une opération majeure en Cisjordanie; des médecins palestiniens déclarent que 10 personnes ont été tuées

Article originel : Israel launches major operation in West Bank; Palestinian medics say 10 killed

Par John Hudson, Loveday Morris, Frances Vinall, Claire Parker, Hazem Balousha et Cate Brown

Washington Post, 28.08.24

Les services militaires et de sécurité intérieure d’Israël ont déclaré que l’opération visait les infrastructures utilisées par les militants dans les villes de Jenine et de Tulkarem.

TEL AVIV — Des centaines de soldats israéliens ont lancé mercredi des raids dans plusieurs zones de la Cisjordanie occupée, procédant à des arrestations massives, se livrant à des fusillades et tuant au moins 10 Palestiniens, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré que les opérations antiterroristes avaient commencé du jour au lendemain et se concentraient sur les zones nord de la Cisjordanie, à savoir les camps de réfugiés de Jenine, Tulkarm et al-Fara’a. Elles ont déclaré que l’opération avait été menée en coordination avec les forces de la police des frontières israélienne et le service de sécurité interne et qu’elle en était à ses « premières phases », a déclaré mercredi un porte-parole de l'armée israélienne, le Lt. Col. Nadav Shoshani... Lire la suite