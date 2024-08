L'offensive de Koursk : l'Ukraine mise gros sur l'influence diplomatique (MintPress News)

Il y a six jours, l’armée ukrainienne (AFU) a lancé une contre-offensive surprise dans la région russe de Koursk, le long de la frontière nord de l’Ukraine. Dans ce qui constitue la plus grande avancée régionale depuis l’offensive de Kharkiv il y a près de deux ans, l’AFU a initialement capturé plus de 350 kilomètres carrés de territoire. Il s’agit de la première offensive des forces armées ukrainiennes sur le sol russe et elle a apparemment pris l’armée russe au dépourvu. Cependant, la question essentielle demeure : quels sont les objectifs de cette offensive effrontée ? Après six jours d’observation, il devient clair que la bataille de Koursk pourrait se terminer soit par une victoire stratégique significative qui améliorerait la position de négociation de Kiev dans les pourparlers de paix au point mort, soit par une grave erreur qui détournerait les hommes et le matériel des combats contre les gains territoriaux constants de la Russie au sud. Le Donbass a, après tout, plus de valeur que Koursk. Les objectifs probables de l’incursion sont de retarder l’initiative russe et les gains territoriaux réalisés depuis le début de 2024 et d’assurer une victoire de relations publiques bien nécessaire à l’Ukraine à la lumière des récents succès russes. Cela permettrait de faire évoluer le discours vers un discours plus positif pour l’Ukraine, ce qui est crucial à la fois pour sa population démoralisée et pour les politiciens occidentaux qui hésitent de plus en plus à financer une guerre par procuration perdue. En outre, l’Ukraine vise à capturer et à conserver autant de territoire que possible militairement pour renforcer son influence diplomatique en cas de reprise des pourparlers de paix ou d’un règlement négocié. Un autre objectif stratégique est d’améliorer l’influence de l’Ukraine auprès de l’Union européenne en capturant la station de comptage de gaz de Soudja, qui pompe près de 50 % de toutes les exportations de gaz russe vers l’UE après la destruction du gazoduc Nord Stream. L’Ukraine pourrait potentiellement menacer de couper le flux de gaz pour faire taire les critiques de la guerre, comme la Hongrie, qui a opposé son veto à plusieurs programmes d’aide à Bruxelles destinés à fournir un soutien militaire à l’Ukraine. Il est clair que l’Ukraine, qui connaît déjà une pénurie de main-d’œuvre à l’échelle militaire, a engagé des ressources et des moyens importants dans l’assaut, y compris deux de ses brigades de combat les mieux équipées et les plus rapides – la 22e brigade mécanisée et la 80e brigade d’assaut aérien. Ce qui ressemblait au début à un raid éclair typique destiné à embarrasser les dirigeants militaires russes semble désormais être une opération plus étendue. Les FAU vont essayer de tenir ce terrain afin de détourner les forces russes de la région de Donetsk et de viser une victoire de communication plus importante et plus nécessaire. Le président russe Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont répété à plusieurs reprises lors du sommet de paix suisse qui a échoué en juin que la Russie était ouverte à un accord de cessez-le-feu, mais Kiev devrait prendre en compte « les réalités sur le terrain », ce qui impliquerait que l’Ukraine devrait céder le territoire contrôlé par l’armée russe. En tenant le territoire de Koursk, Kiev espère renverser la situation, vu que le président Zelensky a déclaré la semaine dernière sur X : « Notre objectif inébranlable est de préparer une véritable base pour une fin juste de cette guerre dès cette année. Et c’est possible. » Si tel est bien l’objectif principal de l’offensive de Zelensky en Russie, cela ressemble davantage à une énorme erreur à long terme, car il y a peu de chances que l’AFU puisse tenir le terrain russe jusqu’aux mois d’automne, avec des pénuries de main-d’œuvre et de lignes d’approvisionnement et une perte de gains territoriaux qui compromettront toute victoire de relations publiques à court terme. Rejoignez-nous ce soir sur State of Play pendant que nous décomposons cette opération effrontée et de plus en plus risquée, peut-être même téméraire.

Greg Stoker est un ancien Ranger de l'armée américaine avec une formation en collecte et analyse de renseignements humains. Après avoir servi quatre déploiements de combat en Afghanistan, il a étudié l'anthropologie et les relations internationales à l'Université de Columbia. Il est actuellement analyste militaire et géopolitique et « influenceur » des médias sociaux, bien qu'il déteste ce terme.