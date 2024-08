L’OMS déclare que la variole du singe (Mpox) est une « urgence mondiale »... encore une fois (Off Guardian)

L’OMS déclare que la variole du singe (Mpox) est une « urgence mondiale »... encore une fois

Article originel : WHO Declares Monkeypox a “Global Emergency”... again

Kit Knightly

Off Guardian, 14.08,24

L’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré le « Mpox » (anciennement monkeypox ou variole du singe) une urgence mondiale... encore une fois.

Il y a moins d’une heure, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est adressé aux médias en annonçant : « La détection et la propagation rapide d’un nouveau variant de mpox dans l’est de la RDC [République démocratique du Congo], sa détection dans les pays voisins qui n’avaient pas signalé auparavant le mpox, et le potentiel de propagation en Afrique et au-delà sont très préoccupants ».

C’est la deuxième fois en deux ans que l’OMS déclare la monkeypox « Urgence de santé publique d’importance internationale » (EICI). Il a été initialement désigné comme tel à l’été 2022... avant d’avoir tranquillement annulé ce statut en 2023.