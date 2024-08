L’Ukraine développe son propre missile de croisière

Article originel : Ukraine Develops 'Its Own' Cruise Missile

Moon of Alabama, 26.08.24

Le jour de l’indépendance de l’Ukraine, (l’ancien) président Zelensky a annoncé que les forces ukrainiennes utiliseraient bientôt un « drone propulsé par fusée » : Le 24 août, lors des cérémonies du samedi de l’indépendance de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky a déclaré qu’aujourd’hui, pour la première fois, les forces ukrainiennes ont ciblé les troupes ennemies avec un nouveau drone à longue portée. - Il s’agit de notre nouvelle méthode de riposte contre l’agresseur. L’ennemi a été touché. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Tous les développeurs, les fabricants et nos soldats. Je suis fier de vous, a déclaré Zelensky lors de son discours, cité par le portail Ukrainska Pravda. Le système de fusée-drone, produit localement par l’Ukraine et gracieusement nommé "Paljanica" (comme le pain traditionnel ukrainien de farine de blé, qui symbolise l’hospitalité et le bonheur), est une innovation militaire. Lors des cérémonies officielles, Zelensky a souligné qu’il s’agit d’une arme d’une "toute nouvelle classe". Il a souligné qu'"il est difficile de contrer, mais très facile de comprendre pourquoi." Les travaux sur le drone-fusée ont été menés en secret.

Zelensky a publié une vidéo montrant un second missile de croisière en vol. HI Sutton de Covert Shores a créé cette photo à partir de celle-ci.

Il ne s’agit pas d’un drone, mais d’un missile de croisière à turboréacteur. L’Ukraine a annoncé qu’il avait été testé et pourrait être utilisé prochainement : Le ministre de la Défense, Rustem Umerov, a promis lundi que l’arme serait utilisée à nouveau bientôt en réponse à l’attaque de nuit contre l’Ukraine. « L’Ukraine prépare sa réponse. Des armes de sa propre production », a-t-il écrit sur sa page Facebook. « Cela prouve une fois de plus que pour gagner, nous avons besoin de capacités à longue portée et de la levée des restrictions sur les frappes sur les installations militaires de l’ennemi. » Une vidéo militaire ukrainienne a indiqué que sa portée peut atteindre 700 kilomètres (430 milles) et qu’elle est à la hauteur de l’ATACMS, fourni par les États-Unis. Il a montré une carte avec divers aérodromes, y compris la base aérienne russe de Savasleyka, qui se trouve dans cette zone, ajoutant que le Palianytsia peut atteindre au moins 20 aérodromes russes.

La Russie s’attend à des frappes de missiles à plus longue portée depuis un certain temps et ses défenses sont positionnées de manière appropriée. Une autre arme ukrainienne ne l’impressionnera pas. L’Ukraine affirme que le missile de croisière a été développé par lui-même : Un des spécialistes impliqués dans le projet de missile à longue portée a déclaré qu’il s’agissait d’un « développement complètement nouveau, à partir de zéro » qui a commencé il y a environ 18 mois. « Il ne s’agit pas d’une extension d’un ancien projet soviétique », a déclaré le spécialiste, en parlant sous condition d’anonymat pour préserver le secret du projet. Le missile est doté d’un propulseur à combustible solide qui l’accélère, suivi d’un moteur à réaction, a déclaré le spécialiste.

Le spécialiste et Fedorov ont déclaré que chaque missile coûte moins de 1 million de dollars, et l’armée se tourne vers le secteur privé pour réduire encore les coûts de production. « Le marché privé génère des solutions incroyablement rapidement », a déclaré le ministre.https://twitter.com/snekotron/status/1828083505613672510