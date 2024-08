La Grande-Bretagne prétend avoir aidé à l’invasion ukrainienne de la Russie (MoA)

La Grande-Bretagne prétend avoir aidé à l’invasion ukrainienne de la Russie

Article originel : Britain Claims To Have Helped With The Ukrainian Invasion Of Russia

Moon of Alabama, 19.08.24

Yves Smith discute du rapport du Washington Post sur les négociations entre la Russie et l’Ukraine pour mettre fin aux attaques contre les infrastructures : An Admission of Russian Long-Term Weakness or More Complex Calculation? ("Une admission de faiblesse russe à long terme ou un calcul plus complexe ?")

J’avais déjà discuté de l’article du WaPo ici. Yves suggère que les négociations, si elles se sont vraiment déroulées comme décrit, étaient une ruse ukrainienne pour détourner la Russie de la préparation ukrainienne de l’incursion dans l’oblast de Kursk. Les pourparlers étaient inutiles pour la Russie, dit-il. Il doute que la Russie soit favorable à l’arrêt des attaques contre les capacités ukrainiennes de production d’électricité et de réseau. Il suggère que les attaques ukrainiennes contre la Russie ne causent pas beaucoup de dommages. Il n’est pas d’accord avec cette opinion. L’hiver sera déjà très difficile pour les civils ukrainiens. Il n’est pas nécessaire d’augmenter les dommages causés aux infrastructures ukrainiennes au-delà du niveau déjà atteint. Les attaques ukrainiennes ont jusqu’à présent causé des dommages réparables en Russie. Mais ce ne sera peut-être pas le cas pour toujours. Un jour, une attaque de ce genre pourrait en fait créer une véritable catastrophe. Les attaques sont également liées à des tas de ressources russes. Il faut un grand nombre de soldats et d’équipements pour protéger au moins un peu les sites les plus exposés. L’économie russe manque actuellement d’hommes. Ne pas détourner quelque 100000 hommes à des fins de défense aérienne locale peut faire la différence. Je crois que la Russie était vraiment intéressée à conclure un tel accord, mais l’attaque ukrainienne sur la région de Koursk a fait exploser le marché. Il y a de nouvelles suggestions sur la façon dont l’incursion ukrainienne en Russie était préparée.

The Times affirme qu’il a suivi en grande partie un plan britannique (archivé) : Lorsque des images de chars de combat britanniques Challenger 2 utilisés par l’armée ukrainienne pour sa contre-invasion de la Russie ont été révélées mardi, Downing Street et le ministère de la Défense étaient prêts. Depuis 48 heures, les fonctionnaires et les aides politiques travaillant pour sir Keir Starmer et John Healey, le secrétaire à la défense, discutaient de la distance à parcourir pour confirmer l’implication britannique croissante dans l’incursion vers Kursk. Les enjeux étaient élevés. Inaperçus par le monde, les équipements britanniques, y compris les drones, ont joué un rôle central dans la nouvelle offensive ukrainienne et le personnel britannique a étroitement conseillé l’armée ukrainienne pendant deux ans, à une échelle inégalée par aucun autre pays. Les États-Unis, en revanche, ont affirmé ne pas avoir eu connaissance des plans ukrainiens et de leur but. Cela conduit Kit Klarenberg à développer une théorie :

"🧵 : J’ai spéculé plus tôt que c’était probablement la Grande-Bretagne qui était derrière le suicide de l'opération de Koursk. Et voilà, un article du Times confirme cela. Plus largement, le contenu souligne amplement les derniers efforts de Londres pour maintenir les États-Unis dans la guerre par procuration - et il semble que Washington en ait finalement eu assez.



Le Times révèle que les images des chars britanniques Challenger 2 à Kursk, qui ont été fortement promus, ont été prises par le nouveau premier ministre Keir Starmer et son secrétaire à la défense John Healey. Les équipements britanniques auraient "joué un rôle central" dans la "contre-invasion".

Starmer et Healey auraient pris la décision de faire connaître l’implication de Londres "pour être plus ouvert sur le rôle de la Grande-Bretagne dans une tentative de persuader les alliés clés d’en faire plus pour aider." En d’autres termes, encourager/faire pression sur les États-Unis et autres pour qu’ils redoublent d’efforts dans ce bourbier cauchemardesque.

Cependant, les États-Unis seraient mécontents de l’incursion à Koursk, parce qu’elle a fait échouer les pourparlers de paix. La prétendue culpabilité de Kiev pour le bombardement du Nord Stream est, semble-t-il, utilisée pour justifier la fin de l’aide allemande à l’Ukraine. Et les USA empêchent Kiev de tirer des missiles britanniques sur la Russie.





La théorie de Kit est que l’histoire du Washington Post sur les négociations brisées ainsi que la dernière rumeur du "Nord Stream détruit par l’Ukraine" rapportée par le WSJ sont des expressions de colère des États-Unis contre le gouvernement ukrainien et son invasion de Koursk.

The Times rapporte également que la Grande-Bretagne pousse ses alliés à fournir plus d’armes et à permettre leur utilisation contre des cibles situées au plus profond de la Russie : Dans les prochaines semaines, Healey assistera à une nouvelle réunion du groupe de coordination de la défense ukrainienne, où la Grande-Bretagne fera pression sur ses alliés européens pour qu’ils envoient plus d’équipement et donneront à Kiev plus de latitude pour l’utiliser en Russie. Healey a parlé la semaine dernière à Lloyd Austin, le secrétaire étatsunien de la défense, et il a courtisé Boris Pistorius, son homologue allemand. L’Allemagne, dont les missiles Taurus ont une portée de 155 milles semblable à celle du Storm Shadow mais avec une tête plus puissante, a été le pays sous la pression la plus forte pour se déplacer. Cependant, il a été révélé hier que l’Allemagne a en fait gelé l’aide militaire à l’Ukraine en raison d’une crise budgétaire interne. Pistorius avait demandé 3,4 milliards de livres supplémentaires, mais le ministère des finances a refusé.

Une fuite antérieure à condition que les missiles Taurus longue portée soient compliqués et doivent être programmés juste à temps par des officiers allemands. Il n’y a pas de soutien en Allemagne pour permettre une telle implication dans les attaques contre la Russie. À mon avis, la Grande-Bretagne a promis à l’Ukraine qu’elle obligerait ses alliés à accepter d’utiliser des armes de plus longue portée contre la Russie en échange de l’attaque de la Russie par l’Ukraine.

Seul cela peut expliquer cette plainte de Zelenski à propos de Starmer : Le président ukrainien s’est plaint que l’aide britannique à Kiev avait commencé à diminuer alors que ses forces poursuivaient leur incursion sans précédent en territoire russe dans la région de Kursk. « Malheureusement, la situation a récemment ralenti », a déclaré M. Zelensky, se référant à l’aide militaire du Royaume-Uni. Sir Keir a maintenu l’interdiction des conservateurs d’utiliser les Storm Shadows britanniques pour frapper des cibles en profondeur en Russie, au milieu de préoccupations qui pourraient conduire à une escalade nucléaie avec Moscou. « Nous allons discuter de la façon de régler ce problème, car les capacités à longue portée sont essentielles pour nous. Le monde entier voit l’efficacité des Ukrainiens – comment notre nation tout entière défend son indépendance », a déclaré M. Zelensky. Il est arrivé lorsque quatre anciens secrétaires d’État conservateurs de la défense ont appelé le no 10 à faire plus pour soutenir l’Ukraine, avec certains exigeant que Kiev soit autorisé à utiliser les Storm Shadows dans l’offensive russe.

Mais ce n’est pas Starmer qui bloque les missiles, c’est les U.S.A. (archivés) : Washington bloque en fait la permission de la Grande-Bretagne envers Kiev pour lancer des missiles Storm Shadow en Russie, au milieu des craintes de l’administration Biden d’une escalade dans la guerre en Ukraine.

Il est entendu que même si le Royaume-Uni veut donner à l’Ukraine la liberté de faire ce qu’elle veut avec l’arme à long terme, cela nécessite un consensus des alliés, y compris les États-Unis, la France et un troisième pays de l’OTAN non divulgué. Une source gouvernementale a souligné que le Royaume-Uni ne blâmait pas les États-Unis pour tout retard, ajoutant que de tels changements de politique prenaient du temps.

En combinant tout ce qui précède, on peut (re)construire cette histoire.

La Grande-Bretagne, dans un mouvement bipartite, veut prolonger la guerre en Ukraine. Elle a suggéré et aidé l’Ukraine à envahir la Russie, même si elle savait que cela allait interrompre les pourparlers de paix au Qatar. Elle a également promis de faire pression sur ses alliés pour qu’ils autorisent une attaque à longue portée contre la Russie, mais les États-Unis et l’Allemagne continuent de bloquer ces attaques. Zelensky se plaint maintenant que la Grande-Bretagne n’a pas tenu sa promesse. Les États-Unis, qui se sont fiés à l’implication britannique dans une attaque ukrainienne probablement inutile contre la Russie, font des fuites sur les négociations ukrainiennes/russes au Qatar. Ce qui précède est en grande partie fondé sur les affirmations des États-Unis selon lesquelles ils n’ont pas vraiment participé à la planification de l’incursion dans la région de Koursk.

Il y a bien sûr de bonnes raisons de douter de ces affirmations : Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa phase la plus périlleuse, avec les forces de Kiev combattant à l’intérieur de la Russie, les États-Unis opèrent un détachement officiel d’activités « sensibles » qui fournit un soutien militaire direct au pays assiégé. Le détachement, jamais divulgué auparavant, est dirigé par les forces d’opérations spéciales des États-Unis et, avec ses homologues ukrainiens, fournit un soutien sur le champ de bataille, y compris des renseignements de ciblage en temps quasi réel, disent les opérateurs.

Un opérateur précédemment déployé au 10e groupe des forces spéciales de l’armée affecté à un détachement d’activités sensibles m’a dit que leur travail comprenait la création de réseaux humains clandestins pour le recueil de renseignements, ainsi que l’identification des faiblesses militaires russes pour les cibler.

Un deuxième opérateur a également décrit qu’il avait été chargé de fournir un soutien au renseignement presque à la minute aux forces ukrainiennes.

Ces opérateurs étatsuniens en Ukraine n’ont certainement pas manqué les préparatifs que faisaient les Ukrainiens pour leur attaque.

P.-S. Bonus de l’article du Times : « Il ne s’agit pas seulement du soutien militaire, mais aussi du soutien industriel, économique et diplomatique », a déclaré la source de défense. « Si Poutine réussit en Ukraine, il ne s’arrêtera pas là. Mais les implications économiques sont également énormes, car nous avons tous vu à quel point la Grande-Bretagne a été touchée par l’invasion. » Oui, les sanctions, qui visaient à nuire à la Russie, ont été très dommageables pour ceux qui les ont imposées. C’est bien de voir que cela a finalement été reconnu.