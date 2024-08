La mauvaise foi des médias occidentaux lors des interviews avec des Palestiniens (Vidéo)

In Bad Faith with Mohammed El-Kurd/ En mauvaise foi avec Mohammed El-Kurd. Lorsqu’un Palestinien est amené sur les médias occidentaux pour parler de ce qui se passe en Palestine, c’est rarement de bonne foi. Cette vidéo est une satire des questions hostiles et de mauvaise foi que les Palestiniens affrontent lors des interviews dans les médias traditionnels. Les journalistes d’entreprise ignorent souvent les réalités matérielles sur le terrain : occupation, colonialisme, siège et génocide.