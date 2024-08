Le colonialisme allemand en Afrique a une histoire qui fait froid dans le dos : un nouveau livre examine la façon dont il se perpétue (The Conversation)

Le colonialisme allemand en Afrique a une histoire qui fait froid dans le dos : un nouveau livre examine la façon dont il se perpétue

Par Henning Melber , Professeur extraordinaire, Département des sciences politiques, Université de Pretoria

The Conversation. 05.08.24

L'Allemagne a été une puissance coloniale importante et souvent brutale en Afrique. Mais cette histoire coloniale n'est pas racontée aussi souvent que celle d'autres nations impérialistes. Un nouveau livre intitulé The Long Shadow of German Colonialism : Amnesia, Denialism and Revisionism (La longue ombre du colonialisme allemand : amnésie, négationnisme et révisionnisme) vise à faire la lumière sur le passé. Il examine non seulement l'histoire du colonialisme allemand, mais aussi comment cet héritage se reflète dans la société, la politique et les médias allemands. Nous avons interrogé Henning Melber sur son livre.

Quelle est l'histoire du colonialisme allemand en Afrique ?

L'Allemagne impériale a tardé à s'engager dans la conquête de l'Afrique, avec des accords douteux marquant son entrée dans le continent de manière pseudo-légale. Le Sud-Ouest africain (aujourd'hui la Namibie), le Cameroun et le Togo ont été proclamés, par euphémisme, comme des possessions sous “protection allemande” en 1884. L'Afrique de l'Est (l'actuelle Tanzanie et certaines parties du Rwanda et du Burundi) a suivi en 1886.



La domination allemande a laissé des traces de destruction. La guerre contre le peuple Hehe en Afrique de l'Est (1890-1898) a donné le signal de ce qui allait se passer. Elle a servi de terrain d'entraînement à une génération d'officiers de l'armée coloniale allemande. Ils ont ensuite appliqué leurs compétences impitoyables dans d'autres régions. L'état d'esprit était celle de l'extermination.

La guerre contre les Ovaherero et les Nama dans le sud-ouest de l'Afrique (1904-1908) a abouti au premier génocide du XXe siècle. La guerre contre les Maji-Maji (ou Maï-Maï) en Afrique de l'Est (1905-1907) a appliqué une politique de terre brûlée. Dans chaque cas, le nombre de morts africains est estimé à 75 000.

Les “expéditions punitives” ont également été à l'ordre du jour au Cameroun et au Togo. Les traitements inhumains comprenaient les châtiments corporels et les exécutions, les abus sexuels et le travail forcé... Lire la suite