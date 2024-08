"Il y a 81 ans, une autre bataille dans la région de Koursk en Russie marquait un tournant pour l’Europe", écrit Miller. Lui et d’autres devraient réfléchir à ce que cela signifie vraiment. Si je me souviens bien, les fascistes allemands et leurs alliés ukrainiens ont également commis des crimes de guerre - et ont perdu le combat.