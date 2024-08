Le financier accusé de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise était apparemment conseillé par les services de renseignement étatsuniens (The GrayZone)

Le financier accusé de l’assassinat de Moise était apparemment conseillé par les services de renseignement étatsuniens

Deux conspirateurs de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse ont été exposés comme informateurs de la DEA. Un autre a été démasqué comme un informateur du FBI. Les documents judiciaires récemment publiés fournissent la preuve la plus étonnante reliant encore les conspirateurs au gouvernement étatsunien.

Un homme d’affaires du sud de la Floride accusé d’avoir financé le complot visant à assassiner l’ancien président haïtien Jovenel Moise a reçu des conseils juridiques approuvant une mission pour capturer le chef de l’État par un informateur confidentiel d’une agence étatsunienne. Selon l’équipe juridique de l’accusé, « la découverte reçue du gouvernement écarte l’agence de renseignement étatsunienne à laquelle [l’informateur] est affilié », mais « il est clair qu’il est un [informateur confidentiel] pour une agence de renseignement étatsunienne. » L’homme d’affaires, Walter Veintemilla, et sa société, Worldwide Capital Lending Group, sont accusés d’avoir fourni une ligne de crédit de 175000 $ à l’entreprise de défense en Floride CTU Security LLC, qui aurait exécuté l’assassinat.

Walter Veintemilla (X.com)

Le 1er juillet, les avocats de Veintemilla ont déposé une requête en préprocès pour démettre l’informateur présumé des services de renseignement, « J.C. », qui est décrit comme un avocat équatorien vivant en Bolivie. La défense de Veintemilla soutient que le témoignage de « J.C. » étaye leur affirmation « que plusieurs organismes d’enquête et administratifs du gouvernement des États-Unis étaient au courant des actions et des intentions de ses co-conspirateurs présumés en Haïti et qu’ils ont appuyé ces actions ». Les coaccusés de Veintemilla se sont également joints à cette requête pour déposer J.C. en Bolivie. Plusieurs d’entre eux, dont Arcangel Pretel Ortiz et Antonio Intriago, ont été accusés par le gouvernement bolivien de comploter une tentative de coup d’État avortée en octobre 2020 contre le président Luis Arce. L’Allemand Alejandro Rivera Garcia, un officier à la retraite de l’armée colombienne qui a aidé à diriger l’équipe d’élimination en Haïti, était également présent en Bolivie avec ce groupe. Il a été extradé vers les États-Unis, plaidé coupable et condamné à la prison à vie à la fin de 2023.

Photos fournies par le ministère de l’Intérieur bolivien

Arcangel Pretel Ortiz et Antonio Intriago sont les propriétaires de la société de sécurité CTU Security LLC, qui a recruté le groupe de plus de vingt mercenaires colombiens qui ont assassiné Moïse. Ortiz et Intriago ont des antécédents dans des opérations internationales secrètes. Antonio Intriago, un Vénézuélien-étatsunien, a été l’un des organisateurs du concert Venezuela Live Aid 2019 à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, que même les médias étatsuniens traditionnels ont admis avoir « conçu pour favoriser le changement de régime au Venezuela ». Arcangel Pretel Ortiz, originaire de Colombie, était un informateur du FBI dont le témoignage a aidé à condamner un trafiquant d’armes lié au groupe rebelle communiste, les FARC, dans une opération de contre-espionnage politiquement chargée. Le moment choisi pour les opérations de ce groupe en Haïti et en Bolivie soulève la question de savoir si ces hommes ont reçu des directives de l’extérieur. Selon le DOJ, Ortiz et Intriago ont commencé ce complot contre Moïse en février 2021. Cela représente un délai de réponse rapide par rapport au complot présumé en Bolivie en octobre 2020. Il correspond également à un échéancier approximatif mentionné dans la motion d’Intriago du 3 juillet pour déposer « J.C. » Les procureurs affirment qu’Intriago a rencontré J.C. en Bolivie « plusieurs mois » avant l’assassinat de Moïse et qu’il s’est aussi appuyé sur J.C. pour obtenir des conseils juridiques.

Ce document affirme également que J.C. est « exilé » en Bolivie. Cela est pertinent parce que les informateurs sont généralement obligés de participer à cette entente pour éviter la prison et/ou obtenir des récompenses financières. Il est difficile de croire qu’un informateur ne puisse pas encaisser son billet d’or avec ses agents des services de renseignement étatsuniens en utilisant les détails sur l’assassinat imminent d’un chef d’État étranger. Le gouvernement a répondu par diverses lois en opposition à cette motion visant à destituer J.C. Toutefois, il convient de souligner que le gouvernement a fourni des extraits de communications qui l’ont fait passer pour un « conspirateur non inculpé ». Quoi qu’il en soit, le gouvernement étatsunien semble plus déterminé à protéger ses sources en censurant les informations de J.C. Aucun mandat d’arrêt/demande d’extradition n’a été émis.





Quelle était la connaissance préalable du gouvernement étatsunien ? L’homme de Floride que ce groupe aurait prévu d’installer comme président, Christian Sanon, a annoncé son intention six semaines avant l’assassinat de diriger un gouvernement de transition de trois ans dans une lettre à Julie Chung, Secrétaire adjoint du Bureau des affaires de l’hémisphère occidental du département d’État étatsunien. Des détails encore plus accablants ont été révélés au tribunal. Arcangel Pretel Ortiz (alors un informateur actif du FBI) et d’autres conspirateurs ont rencontré des agents du FBI le 6 avril 2021. Selon la déclaration de cause probable du ministère de la Justice le 10 février 2023, Ortiz et les co-conspirateurs ont discuté du « changement de régime » :

« Les personnes présentes ont tenté d’attirer le personnel du FBI présent à la réunion dans une discussion sur le changement de régime en Haïti. En réponse, un agent a dit aux hommes, en substance, que le FBI ne pouvait pas les aider parce qu’Haïti devait résoudre ses propres problèmes politiques. » Mais le FBI a été tenu au courant des détails de la réunion. Une semaine plus tard, l’avocat de Veintemilla a interrogé Mike Ferlazzo du FBI sur qui était présent à la réunion du 6 avril. Ferlazzo a déclaré : « Nous n’avons pas dressé la liste complète des participants à cette réunion. »





Le gouvernement étatsunien a-t-il bien enquêté sur ce crime ? Les autorités policières étatsuniennes ont fait preuve d’un laxisme inexplicable face à une affaire de cette ampleur. Veintemilla, Ortiz et Intriago ont tous été interrogés dans le sud de la Floride par le FBI immédiatement après l’assassinat. Cependant, un mandat de perquisition pour la maison d’Ortiz n’a été exécuté que le mois suivant. Plus perplexe, les trois hommes sont restés libres jusqu’à ce qu’ils soient inculpés dans le district sud de la Floride (Miami) en février 2023. En revanche, leurs co-accusés, Christian Sanon et James Solages (« représentant autorisé » de la CTU Security en Haïti), ont été immédiatement arrêtés par les autorités haïtiennes et extradés vers les États-Unis en janvier 2023.

De gauche à droite : Christian Sanon (Wikimedia Commons) et James Solages (Facebook / Le Ré.Cit – Réseau Citadelle)