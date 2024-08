Le Grayzone a causé « le plus grand fiasco de relations publiques de l’histoire » pour le bras étatsunien des changements de régimes gouvernementaux, selon des courriels divulgués

Le Grayzone a causé « le plus grand fiasco de relations publiques de l’histoire » pour le bras étatsunien des changements de régime gouvernemental , selon des courriels divulgués Article originel : The Grayzone caused ‘biggest PR fiasco in history’ for US govt regime change arm, leaked emails reveal Par Kit Klarenberg et Max Blumenthal The GrayZone, 30.07.24

La publication par Grayzone d’un appel embarrassant avec un vice-président du National Endowment for Democracy (NED) a déclenché une crise à l’échelle de l’institution au laboratoire du gouvernement étatsunien pour les changements de régime. Suite à l’appel, le président fondateur du groupe a admis en privé que le « fiasco » avait mis au jour des problèmes majeurs sous la surface.





Des e-mails divulgués obtenus par The Grayzone révèlent que l’organisation est depuis tombée dans le chaos, avec deux hauts fonctionnaires licenciés à cause du fiasco, et le reste du personnel engagé dans la guerre civile entre la vieille garde néoclassique et la nouvelle génération « éveillée » embauchée pour les remplacer.



– La direction de NED est actuellement dans un complet désordre, avec deux employés de haut rang licenciés en raison de leur traitement de l’appel téléphonique de The Grayzone, Carl Gershman, le président fondateur de la République, est isolé et marginalisé par ceux qui ont pris sa place.



– Ce qui a commencé comme une âpre dispute sur la décision de s’engager avec The Grayzone s’est finalement transformé en une guerre culturelle qui oppose les fondateurs néoconservateurs du groupe à ses récents embauchés plus libéraux, dénigrés par la vieille garde néoconservatrice comme des « réveils » obsédés par les « microagressions » et les formations DEI obligatoires.



– L’un des membres du personnel de la NED, le néo-conservateur Michael Allen, a accusé son patron progressiste d’une « campagne claire de harcèlement, de marginalisation et de victimisation ». et s'est inquiété de le voir autoriser le personnel de la NED d’assister aux rassemblements pro-Palestine. Il était tellement furieux de son renvoi qu’il a menacé de révéler les détails de son licenciement à « de nombreuses listes d’adresses des décideurs et des faiseurs d’opinion que j’ai établies et conservées au fil des ans » s’il ne recevait pas de règlement substantiel.... Lire la suite