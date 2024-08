Le Hezbollah déclenche un tir de barrage contre Israël - Point sur la situation - Les Etats-Unis prêts à intervenir (Reuters/OLJ/AFP)

« Première phase » de la riposte du Hezbollah : le point à 8h40

OLJ, 25.08.24

Le Hezbollah a lancé dimanche à l'aube une attaque à large échelle de drones et de roquettes contre Israël, dans une "première phase" de la riposte à l’assassinat par Israël fin juillet de son haut commandant Fouad Chokor dans la banlieue-sud de Beyrouth. "Plus de 320 roquettes Katioucha" ont ainsi été tirées sur onze positions différentes dans le but "de faciliter le passage de drones en direction d'une cible en profondeur"

- Après avoir repéré des préparatifs du Hezbollah à cette attaque cette nuit, Israël a dit avoir mené des frappes "préventives" au Liban-Sud et détruit "des milliers de plateformes de lancement de roquettes"....Lire la suite