Le Pentagone a mené une campagne secrète anti-vax pour affaiblir la Chine pendant la pandémie de la Covid-19 (Reuters)

Le Pentagone a mené une campagne secrète anti-vax pour affaiblir la Chine pendant la pandémie

Article originel : Pentagon ran secret anti-vax campaign to undermine China during pandemic

Par Chris Bing et Joel Schectman

Reuters, 14.06.24

Les militaires étatsuniens ont lancé un programme clandestin dans le contexte de la crise de la COVID pour discréditer le vaccin chinois, Sinovac – en retour des efforts de Pékin pour blâmer Washington pour la pandémie. Une cible : le public philippin. Les experts de la santé disent que cette politique était indéfendable et mettait en danger des vies innocentes. Au plus fort de la pandémie de la COVID-19, l’armée étatsunienne a lancé une campagne secrète pour contrer ce qu’elle perçoit comme l’influence croissante de la Chine aux Philippines, un pays particulièrement touché par le virus mortel. L’opération clandestine n’a pas été signalée auparavant. Il visait à semer le doute sur la sécurité et l’efficacité des vaccins et d’autres aides vitales qui étaient fournis par la Chine, selon une enquête de Reuters. Grâce à de faux comptes sur internet destinés à se faire passer pour des Philippins, les efforts de propagande des militaires se sont transformés en une campagne anti-vax. Les messages sur les médias sociaux dénoncent la qualité des masques, des kits de test et du premier vaccin qui sera disponible aux Philippines – le vaccin chinois : Sinovac. Reuters a identifié au moins 300 comptes sur X, anciennement Twitter, qui correspondaient aux descriptions partagées par d’anciens responsables militaires étatsuniens familiers avec l’opération des Philippines. Presque tous ont été créés à l’été 2020 et sont centrés sur le slogan #Chinaangvirus – Tagalog pour la Chine est le virus...