Les démocrates ont attaqué une déléguée pro-palestinienne de Kamala Harris pour avoir protesté contre le discours de Biden (The Intercept)

Ce ne sont pas seulement les activistes « non engagés » qui font pression sur Kamala Harris au sujet de la politique de Gaza. Ses propres délégués s’expriment.

Les démocrates ont attaqué une femme musulmane pour avoir protesté contre le discours de Biden. C’est une déléguée de Harris. Article originel : Democrats Attacked a Muslim Woman for Protesting Biden’s Speech. She’s a Harris Delegate. Par Akela Lacy The Intercept, 20.08.24

Les partisans de Joe Biden utilisent des pancartes pour cacher une bannière « Stop Arming Israel » à la Convention nationale démocrate le 19 août 2024, à Chicago. Photo : Joe Lamberti pour le Washington Post via Getty Images

Les critiques à l’égard de la politique de l’administration Biden envers Israël ne proviennent pas seulement des délégués non engagés. Ils proviennent également de personnes qui essaient de faire élire la vice-présidente Kamala Harris.

Lundi, lors de l’allocution du président Joe Biden à la Convention nationale démocrate à Chicago, une déléguée de Kamila Harris était l’une des nombreuses membres de la délégation de la Floride qui ont déployé une bannière portant le slogan « Stop Arming Israel ». D’autres membres de la délégation de Floride se sont levés pour bloquer la bannière, tandis que certains dans la section et une autre section derrière les manifestants ont commencé à frapper la bannière et les gens la tenant avec leurs propres pancartes.

« Ils nous ont frappé à la tête avec des pancartes « We Love Joe ».

« Ils nous ont frappé à la tête avec des pancartes « We Love Joe », a déclaré Nadia Ahmad, une déléguée de la Floride qui a glissé le pancarte dans son vêtement. Illinois Gov. « JB Pritzker était tout près et ils n’ont rien fait. Même les huissiers ne faisaient rien. Ils laissent les autres nous frapper et nous arracher le panneau. »

Ahmad a déclaré que la boîte derrière elle, où des gens se penchaient pour la frapper et la bannière, était destinée à l’Union internationale des travailleurs d’Amérique du Nord (les porte-parole du syndicat, Pritzker et le DNC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.)

Bien que les démocrates traditionnels aient dénigré les manifestants pro-palestiniens comme des étrangers qui nuiraient aux chances des démocrates, Ahmad est une déléguée musulmane de la Floride qui s’engage à soutenir Harris. Elle ne fait pas partie du mouvement « Uncommitted ».



Le mouvement Uncommitted affirme avoir organisé au moins 200 délégués pour signer un engagement pressant l’administration d’assurer un cessez-le-feu permanent à Gaza. Toutefois, seulement 30 des signataires de l’engagement ne sont pas engagés. La plupart d’entre eux, comme Ahmad, sont des partisans déclarés de Harris.

« Nous avons eu des conversations très difficiles, mais pour moi, il est important que nous continuions à venir », a déclaré le directeur politique du DNC, Brencia Berry. Avant d’occuper son poste actuel, Mme Berry était directrice des coalitions et de l’engagement communautaire au sein du DNC. Elle a travaillé en étroite collaboration avec Mme Ahmad et d’autres dirigeants communautaires.

Le travail de Berry a été de s’assurer qu’elle partage les messages des délégués et des électeurs avec les chefs de parti. Et Harris, a-t-elle dit, s’est exprimée directement sur la crise à Gaza et ses effets.

« Il est arrivé qu’on ne s’entende pas sur les tactiques », a-t-elle dit des démocrates. « Je pense que nous sommes tous d’accord sur la crise humanitaire qui se déroule actuellement à Gaza. »